Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yargıtaya talimat verin demedik

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı görüşmenin ardından “ TBMM’de yaşanan krizi değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı, krizin çözümü konusunda CHP’nin görüşlerini sordu, kendi görüşlerimizi aktardık kendilerine,” dedi. Erdoğan'ın CHP'ye restini değerlendiren CHP Lideri, "Biz kimseye talimat vermedik. Başbakan'ın sözlerini yadırgadım" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Meclis'teki yemin krizi daveti üzerine gittiği Çankaya Köşkü'nde yaklaşık bir saat kaldı.



Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kabulün kapsamıyla ilgili olarak, “Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, TBMM’de yaşanan krizi değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı, krizin çözümü konusunda CHP’nin görüşlerini sordu, kendi görüşlerimizi aktardık kendilerine,” dedi.



CHP lideri, kısa açıklamasında şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, TBMM’de yaşanan krizi değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı, krizin çözümü konusunda CHP’nin görüşlerini sordu, kendi görüşlerimizi aktardık kendilerine. Sayın Cumhurbaşkanı, uzun tutukluluk süresinin yarattığı rahatsızlığı dile getirdi, bunu daha önce de dile getirdiğini ifade etmiştim. Sorunun çözümü için katkı vereceğini, benim düşüncelerimi değerlendireceklerini ifade ettiler ve görüşmemiz sona erdi.”





'Başbakan'ın sözlerini yadırgadım'



Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak üzere Atina’ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın ''Ana muhalefet diyor ki; 'Başbakan bu işi çözsün'. Başbakan ne yapacak? Hakimleri arayıp talimat mı verecek?'' sölerine ''Kimseden yargıyı arayın talimat verin gibi bir talebimiz olmadı. Başbakan'ın sözlerini yadırgadım. Sadece şunu istedik. Anayasa’nın 90. maddesi var. AİHM var. BM var. Hukukun üstünlüğü evrensel hukuktur. Bu yerine getirilsin dedik. Biz de bunu istedik'' diye yanıt verdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın tahliye taleplerinin reddine yapılan itirazın da mahkemece reddedilmesini dünkü açıklamasında değerlendirirken “Adalet Bakanı’nın genelge yayınlayarak, hakimlere anayasanın 90. maddesini, yani görevlerini hatırlatması gerekiyor. Uluslararası hukuku uygulamak zorundasınız” demişti.





Gül yarın BDP'yle görüşecek



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'li ve bağımsız milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemesiyle ortaya çıkan gelişmeleri görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Abdullah Gül cuma günü de bağımsız milletvekillerini temsilen Şerafettin Elçi ve Ahmet Türk'ü kabul edecek.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, program yoğunluğunu gerekçe göstererek Köşk'ten gelen davete ret cevabı verdi.





