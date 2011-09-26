Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a terör eleştirisi

T24-

Daha önce "Niye görüştün demiyoruz, niye yalan söyledin diyoruz" diyenKılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında bir grup gazetecinin, gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''terörle mücadelede muhalefetin destek değil, köstek olduğu'' yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Nerede köstek olduk, bir açıklasa bari. Muhalefeti körü körüne eleştirmek, bir başbakanın görevi olmamalı. Biz nerede köstek olmuşuz, bunu açıklamalı önce'' dedi.''Türkiye'de bugün terör varsa, tek sorumlusunun AK Parti Hükümeti olduğunu'' ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Onlar ülkeyi yönetiyor. Türkiye'yi terör bataklığına sürükleyen AKP değil mi? Gideceksin, PKK ile kol kola, göz göze, oturup konuşmalar, görüşmeler yapacaksın, sonra kalkacaksın muhalefeti suçlayacaksın. Bu kadar ucuz, kaba politika ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır. Devlet adamı kimliği bile söz konusu değil. Biz sorunu çözmek için sorumlu davranıyoruz, o sorunu büyütmek için sorumsuz davranıyor, aramızdaki fark bu'' görüşünü savundu.Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmalarında da inisiyatifin TBMM Başkanı Cemil Çiçek'te olması gerektiğine inandığını, parlamentonun geleneğinde de bunun bulunduğunu kaydetti.TBMM'de yemin etmeyen BDP'lilerin durumunun sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, BDP'lilerin parlamentoya gelip, yemin etmelerini istediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Eylül’de Petrol-İş Sendikası'nın 26. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ise MİT- PKK görüşmesini değerlendirirken, “Niye görüştünüz demiyoruz niye halka yalan söylediniz diyoruz? Elini vicdanına koy. Yalan söylediğin için milletten adam gibi özür dile" demişti.