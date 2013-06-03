Kılıçdaroğlu: Başbakan özür dilerse bütün olaylar biter

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Eğer siz 'toplumun yüzde 50'si de benim kontrolümde ben onları istediğim zaman sahaya sürerim bir meydan savaşı çıkar ortaya' diye tehdit ediyorsa bunun adı demokrasi değildir. Bu ancak diktatörlerin kullanacağı bir dildir. Başbakan'ın çıkıp halktan özür dilemesi gerekiyor bunu bekliyor, talep ediyoruz. " dedi.

'Orantısız güç kullanılmasaydı Türkiye ayağa kalkmayacaktı'

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00'da Köşk'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri şunları söyledi:

Ben düşüncelerimi aktardım Sayın Cumhurbaşkanı da düşüncelerini aktardı. İki kez kamuoyuna çağrı yaptığını bugünkü açıklamasının demokrasinin önemini vurgulamak açısından önemli olduğunu söyledi. Doğrudur önemli bir açıklamaydı. Bu çerçevede güzel bir görüşme oldu.

Polisin orantısız güç kullandığı gerçeği var. Önce bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Taksimde Gezi Parkı'nda ağaçları korumak isteyen gençlerin üzerine biber gazıyla gitmek hangi demokriside var. Bunlar kendi kentlerini koruyorlar. Kendi parklarını koruyorlar. O insanların üzerine orantısız güç kullanılmasaydı Türkiye bugün ayağa kalkmayacaktı. Önce bu gerçeğin görülmesi gerekir.





'Diktatörlerin kullanacağı bir dil'





Başbakan Erdoğan'ın basına yansıyan açıklamalarını da değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ancak sorumsuz bir Başbakan böyle bir açıklama yapabilir. Bir Başbakan'ın biz yüzde 50'yi evlerinde zor zapt ediyoruz demesi ne demektir. Toplumu sukünete, sağduyuya çağırmak gerekiyor. Çatışma kültüründen Başbakan'ın özenle kaçması gerekiyor. Eğer siz 'toplumun yüzde 50'si de benim kontrolümde ben onları istediğim zaman sahaya sürerim bir meydan savaşı çıkar ortaya' diye tehdit ediyorsa bunun adı demokrasi değildir. Bu ancak diktatörlerin kullanacağı bir dildir. Başbakan'ın çıkıp halktan özür dilemesi gerekiyor bunu bekliyor, talep ediyoruz. Özür dilediği andan itibaren umuyorum olaylar tümüyle bitmiş olur. Biz kamu malına zarar veren bir eylemi asla tasvip etmiyoruz" dedi.