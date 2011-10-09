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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Başbakan

09 Ekim 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a baş sağlığı ziyaretinde bulundu.



Tenzile Erdoğan'ın cenaze törenine katılamayan Kılıçdaroğlu, saat 16.00'da Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti basına kapalı yapıldı. Öte yandan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün toprağa verilen annesinin kabrini eşi Emine Erdoğan ile ziyaret etti.



Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın mezarını ziyaret ettikten sonra tekrar konutuna döndü. Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan'ın mezarlık ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Başbakan Erdoğan ve Emine Erdoğan, mezarlığa geliş ve dönüş sırasında aracın içinden çevredeki vatandaşlara el salladı. Bu arada, Başbakan Erdoğan konutunun bulunduğu sokağın başında aracından indi. Erdoğan burada, komşularının, esnafın, vatandaşların ve basın mensuplarının başsağlığı dileklerini kabul etti.

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