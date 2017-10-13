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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Söyleyeceklerimi anlayacak kıratta değilsin ama şu 5 soruya cevap vermeyi dene

"Dostu Esad olanın, nasıl oldu da bir süre sonra düşman Esed oldu?"

13 Ekim 2017 18:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Söyleyeceklerimi anlayacak kıratta değilsin ama aşağıdaki 5 soruya cevap vermeyi dene" diyerek , Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, 5 soru yöneltti.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri sorlarını şöyle sıraladı:

1) Durup duruken Türkiye'yi Suriye bataklığının bir parçası haline kim getirdi?

2) Dostu Esad olanın, nasıl oldu da bir süre sonra düşmanı Esed oldu?

3) Kimin zamanında Suriye'deki kendi topraklarımızdan Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırmak zorunda kaldık?

4) Suriye'ye girecek ve 24 saatte Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kılacaktık. Nasıl oldu da tam tersi gerçekleşti ve 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye girdi?

5) Türk askerinin İdlib'e girme ve Esad'ın yanında yer alma stratejisi kime ait? Bu kimin yanlış stratejisinin çöktüğünü gösteriyor?

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