Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O koltuğa Cumhuriyet'in sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Lozan’ı zafer diye bize yutturmaya çalıştılar” sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "O koltuğa Cumhuriyet'in sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş" dedi.

"Cumhurbaşkanıysan otur adam gibi Cumhurbaşkanlığını yap, tarih bilmiyorsan çağır tarihçiyi anlatsın" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olan ülkesine ihanet edemez, ülkesini satamaz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Lozan niye gündeme geldi? Bu kadar işsizlik, yolsuzluk varken insanlar can derdindeyken Türkiye'nin 81 ilinde mağdurlar bir çıkış yolu ararken Lozan niye gündeme gelir? Lozan Türkiye'nin tapu senedi. Biz Lozan'ı savunuyoruz, onlar Sevr'i savunuyorlar. Sen Sevr'i mi savunuyorsun? Biz Ankara'yı savunuyoruz onlar İstanbul'u savunuyorlar. Biz Cumhuriyet'i savunuyoruz onlar hilafeti savunuyorlar. Biz vatandaşı savunuyoruz onlar kul olmayı savunuyor. O koltuğuma Cumhuriyet sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş. Ne hakkın var senin, tarihine ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı'ysan otur adam gibi Cumhurbaşkanlığını yap, tarih bilmiyorsan çağır tarihçiyi anlatsın. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ülkesine ihanet edemez, ülkesini satamaz. Dün "Lozan tapu senedimizdir" diyeceksin, bugün "Lozan ülkeyi sattı" diyorsun, nasıl bir şey bu? Şimdi çıkıp "Kılıçdaroğlu Yenikapı ruhunu sattı" diyecek. Eğer sizin anladığınız Yenikapı ruhu buysa biz buna karşıyız."