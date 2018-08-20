Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'milli mücadele' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 6. kez AKP Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti, Atatürk'ün başlattığı milli mücadele ruhunun temsilcisidir" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin üretim damarlarını zayıflatıp Türkiye’yi tefecilere, faiz lobilerine teslim edenler Kuvayi Milliye ruhunu anlamayanlardır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin üretim damarlarını zayıflatıp Türkiye’yi tefecilere, faiz lobilerine teslim edenler Kuvayi Milliye ruhunu anlamayanlardır. Türkiye’yi; bizim haysiyetimizle, onurumuzla oynanacak noktaya, üretimi ve kalkınmayı 'beton ekonomisinden' ibaret görenler getirdi."

Erdoğan: AKP milli mücadele ruhunun temsilcisidir

Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, şunları kaydetmişti:

"AK Parti'nin ne olduğunu anlamak için önce medeniyetimize, tarihimize bakmamız gerekir. AK Parti hicrettir. AK Parti Osmanlı'dır, AK Parti fetihtir, AK Parti Çanakkale'dir, oyunları bozan, zincirleri kıran ecdadın torunlarıdır. AK Parti, Atatürk'ün başlattığı milli mücadele ruhunun temsilcisidir."