Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kuzu kuzu görev verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kuzu kuzu gelecekler' söylerine atıfta bulunarak "Hiç meraklanmasın kendisi bize kuzu kuzu görev verecek" dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tartışma yaratan beyaz Toros açıklamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu “Faili meçhulle olmasın diye bize oy verin demek, açıkça halka şantajdır Türkiye'yi kaosa süreklerim demektir” ifadelerini kullandı.

"Seçim bildirgelerimizi kopyaladılar"

Kılıçdaroğlu, dün akşam Best FM'de "Ufuk Karcı ile Seçim Özel" programının konuğu oldu.



Kemal Kılıçdaroğlu seçim vaatlerinde sıkça vurguladığı asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili soruya, "Hükümet, asgari ücretin 949 TL olduğunu benden öğrendi. 1 Kasım'da halk bize yetki verirsen net 1.500 TL yapacağız. Polislerden bir şey istiyorum, iktidarın değil, halkın polisi olsunlar. Polisler, çalışırken aldıkları ücretle aynı emekli maaşını alacaklar. Tabi bana oy vermeleri gerekiyor ki iktidara gelip bu vaatleri yerine getirebilelim.

Emekliler de çok önemli, bizim minnet duymamız gereken bir kitle. Ama şimdi emekliler aldıkları para ile geçinemiyorlar, maaşlarını artırmak bu koşullarda şu anda söz konusu değil ama en azından Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye vererek onları sevindirmek isteriz, torununa bayram harçlığı verebilsin. Ben Ecevit geleneğinden geliyorum. Ecevit derdi ki; 'ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen' Eğer hakça bir düzen gerçekleştireceksek, emekliye hak ettiğini vermeliyiz. Başta bu vaatlerimize karşı çıktılar ama sonra seçim bildirgelerimizi kopyaladılar" dedi.

"Başbakan iradesini saraya ipotek etmiş durumda"



Kemal Kılıçdaroğlu, “Beyaz Toros" sorusunu ise “Şu anda hükümette bir otorite boşluğu var, devleti yönetme erkine sahip değiller. Başbakan görev verildiği halde hükümeti kuramadı. Başbakan iradesini saraya ipotek etmiş durumda. Faili meçhulle olmasın diye bize oy verin demek, açıkça halka şantajdır Türkiye'yi kaosa süreklerim demek... Biz geçen yasama döneminde 24 kez faili meçhullerin araştırılması ile ilgili önerge verdik. Tamamına AKP hayır dedi. Şimdi hangi Beyaz Toroslardan bahsediyorlar.. 12 Eylül darbe hukukuna AKP sahip çıkıyor, sonra darbeye karşıyım diyor, bu trajikomik…" diye yanıtladı.

"Özgüvenleri varsa bütün tutanakları açıklasınlar"



Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Oslo belgeleri" ile ilgili soruya ise, “O belgelerin bir çoğunu 1 yıl önce Sayın Haluk Koç basın toplantısı ile açıkladı. AKP Oslo'da, İmralı'da yaptığı görüşmelerde, ne vaatlerde bulunduğunu açıklaması lazım. Açıklayamamalarından; halka hesabını veremeyecekleri vaatler olduğu anlaşılıyor. Özgüvenleri varsa bütün tutanakları açıklasınlar" yanıtını verdi.



"Terörle mücadele"yle ilgili soruyu ise Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı: “2012 yılında ben terör sorunumuz ile ilgili Erdoğan'a 3 sayfalık bir yol haritası verdim; samimi ve dürüst olacaksınız, gizli kişisel bir ajandanız olmayacak, halka hesabını veremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayacaksınız. Bunların hiçbirini yapmadılar, tökezlediler. 2002'de iktidar olduklarında terör yoktu, şimdi var üstelik sadece PKK değil bir de IŞİD terörü çıktı. Sorumlusu hükümettir. Defalarca uyardık, Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sürüklemeyin, oradaki terörü ülkemize taşımayın dedik. IŞİD ülkemizde eylem yapmaya başladı. Bizim Suriye ile ne alıp veremediğimiz var, Mısırla, Libya'yla ne sorunumuz vardı. Sen o ülkelerin içişlerine karışırsan, oradaki terörü taşırsın. Siz PKK terör örgütü değil derseniz, teröre prim vermiş olursunuz. AKP'nin içinde ve havuz medyasında bunu seslendiren çok kişi var. Bütün partiler, teröre karşı ortak bir tutum ve duruş sergilemeliyiz, tavır almalıyız. Bu şekilde daha net sonuca gideriz"

"Bahçeli bunu tercih etmedi, saygı duyuyorum"



Kemal Kılıçdaroğlu, "MHP'nin Başbakanı reddini nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulduğunda ise, "MHP'nin 7 Haziran sonrasında her şeye hayır diyen bir tutumu var, doğrusunu bunu doğru bulmuyorum. Siyasi partiler zaman zaman bir araya gelmeli; terör, milli menfaat, dış politika gibi konularda görüşlerini sergileyebilmeliler. Ama Bahçeli bunu tercih etmedi, saygı duyuyorum. 'Muhalefetiz biz ne yapabiliriz' demek, muhalefetin önemini kavrayamamış olmak demektir. Demokratik ülkelerde muhalefet çok önemlidir. Dünyada her ülkede iktidar vardır ama sadece demokrasilerde muhalefet vardır. Her şeye hayır diyerek yola çıkarsak, demokrasiye olan inancı zayıflatırız" yanıtı verdi.

"Birlikte çözümler üretelim dedik"



Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmeleriyle ilgili soruya da, “Bize bize koalisyon için geldiklerini söylediler, biz 4 yıllık bir hükümet kurulacaksa için tabi ki bir araya gelebiliriz. Birlikte çözümler üretelim dedik; Ekonomi, işsizlik, eğitim, dış politika ve toplumsal barış, hukukun üstünlüğü konularında anlaşabilirsek bir araya gelelim dedik. Önce tamam dediler, sonra saray devreye girdi ve Davutoğlu çarketti. Biz 3 aylık bir seçim hükümeti kurmak istiyoruz. 3 aylık bir seçim hükümeti nasıl bir reform hükümeti olurmuş. Biz milli iradeye saygılıyız. Milli iradeye ters düşen bir yapıda yer almayız. Ben yüzde 60'lık blok bir araya gelip hükümet kurabiliriz dedim ama MHP reddetti" diye yanıt verdi.

"Bize kuzu kuzu görev verecek"



MHP'nin CHP'yi HDP ile aynı dili konuşmakla suçlaması sorulunca Kılıçdaroğlu, “Suruçile ilgili Türkiye'de terörün araştırılması ile ilgili bir önerge verdik; AKP ve MHP reddetti. Ben muhalefet partilerinin kendi aralarında tartışmalarını doğru bulmuyorum. Özel tartışma platformları yaratmalılar" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kuzu kuzu gelecekler' sözünün sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Daha önce de söyledim; yasalar gereği ya da olağanüstü bir durum varsa giderim. Onun dışında gitmek istemem. Ben de şunu söylüyorum hiç meraklanmasın kendisi bize kuzu kuzu görev verecek" ifadeleriyle yanıt verdi.

"Halkın cezalandırması lazım, yetki vermemesi gerekir"



"Son olarak 1 Kasım'dan sonra aynı aritmetik oluşursa ne değişir?" sorusuna ise Kemal Kılıçdaroğlu, “Hükümeti kuramayan kişinin tekrar hükümet kurma şansı yoktur. Neden çünkü bağımsız bir iradesi yoktur. Toplumu tekrar seçime sürüklenmesinin sebebi “Bana 400 milletvekili vermezseniz ben de ülkeyi teröre sürüklerim' gibi yanlış bir mantık yürütmektir. Hükümeti kuramayanları halkın cezalandırması lazım, yetki vermemesi gerekir" diye cevap verdi.