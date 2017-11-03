Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmezsen adam değilsin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li belediye başkanlarının istifalarından sonra CHP'li yerel yönetimleri işaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu, AKP'li belediye başkanlarının istifasına ilişkin, "Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler. Geçen gün yine bu zat demiş ki 'Biz yaptık, şimdi sıra CHP'ye geldi. CHP de istifa ettirsin.' Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, CHP'yi işaret ederek, "Şu anda da bazı belediyelerin sorunlu olduğuna dair birçok şey geliyor kulağımıza. O tür sorunlu belediyelerle ilgili olarak, ilgili partiler problemi kendileri çözmek isterlerse zaten gereğini yaparlar. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığımızın Mülkiye müfettişleri devreye girmek durumunda kalabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Erdoğan'ın sözlerine Edirne'de yaptığı ziyarette yanıt veren Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını halkın seçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var"

“Oyu siz verirsiniz. Belediye başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki, ‘belediye başkanlarını istifa ettirdik’ Niçin? ‘Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler’ Geçen gün yine bu zat demiş ki ‘Biz yaptık şimdi sıra CHP’ye geldi, CHP’de istifa ettirsin.’ Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim zaten belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi."

"Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız"

CHP'li belediye başkanlarının çok zor şartlarda görev yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hükümetin bütün baskısı var. İstediği kadar baskı yapsınlar. Halka hizmet etmekten bizi asla kimse geri döndüremez. Bizim felsefemiz, bizim inancımız, bizim ruhumuz, halka hizmetle doludur. Çünkü siyaset, cebi doldurmak değildir. Siyaset, halka adanmışlıktır. Onlar, fakirden alıp, yandaşa aktarıyorlar. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yandaştan alıp, halka vereceğiz. Hiç kimseyi, aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.