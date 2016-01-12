Kılıçdaroğlu'dan Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanı'na: Gökçek'in toplantısına ne karşılığında gittiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arka bahçesi haline dönüştüğünü savundu. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından düzenlenen ‘2016 Yılı ve Sonrası Projeleri’ hakkındaki toplantıya Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi yüksek yargı organlarının başkanlarının da katılmasını eleştirerek, "Cumhuriyet tarihinde ilk. Ne işiniz var, hangi gerekçeyle, neyin karşılığında gittiniz?" diye sordu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hitler örneğine atıfta bulunarak, "Hitler örneğini dile getirdi. O geçiyor içinden" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Hitler örneğini dile getirdi. O geçiyor içinden. Ne oldu Hitler rejiminde? Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Kendi internet sitesinde kendi sözlerini sansürledi. Şu soruyu kendimize soralım. Doğru Hitler parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti. Aynı Almanya tekrar parlamenter sisteme geçti. Almanya Avrupa’nın en gelişmiş ülkesi. 13 yıldır iktidardalar, neyi çözdüler? İşsizliği, yoksulluğu, terörü çözdünüz mü? Çözemediyseniz neden? Kim size engel oldu? Maddeleri söyleyin. Hangi madde size engel oldu? Nedir size engel olan? Ülkeyi yönetemiyorlar diyorum, gerçekten yönetemiyorlar. 13 yıldır yöneteceksiniz, işsizlik lafını ağzınıza almayacaksınız. 6 milyon gencimiz işsiz.

"Her benzin istasyonu bir vergi dairesi"

Sosyal devlet denen bir kavram var. Senin çocuğun işsizse hükümete dönüp “Benim çocuğuma iş bulacaksın” deme hakkın var. Sosyal devlet budur. Kişi başına gelir. 2014’te 10390 dolardı. 2015, 9268 dolara düştü. Sevgili vatandaşım, kendine soracaksın, niye düşüyor. Gelelim gıda fiyatlarına. Dünyada yüzde 15,6 düştü. Türkiye’de yüzde 10,9 arttı. Niçin? Enerji fiyatları. Bütün dünyada enerji fiyatları düşüyor. Bizde her benzin istasyonu bir vergi dairesi gibi.

"Ne işiniz var?"

Yargı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arka bahçesi haline dönüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir toplantı yapıyor. Bu toplantıya Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları da katılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk. Ne işiniz var, hangi gerekçeyle gittiniz? Açık net soruyorum.

İkinci sorum. Oraya neyin karşılığında gittiniz? Sayıştay başkanına soruyorum, sen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni denetlemek zorundasın. Sen oraya denetçi mi göstereceksin? Onun sözünü mü verdin? Açıklayacaksın bunu. “Sen bildiğini oku” demek için mi gittin? Diğer sorum Yargıtay başkanına. Bir sürü dosyası var belediyenin. Güvence vermek için mi gittin?

"Kefen dolardan olsa kefeni de dolardan yapacaklar"

Kefen dolardan olsa kefeni de dolardan yapacaklar bunlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunan, demokrasiyi, ahlakı savunan biziz. Yalana karşı olan biziz. Hepimziin düşünmesi lazım. Yazık günah bu ülkeye, içimiz acıyor. Çocuklarımız var, analar çocuklarını toprağa veriyor. Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Bu acıyı size yaşatan kim? Bunun hepsinin sorgulanması lazım. Demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak vicdanımıza soru soracağız. O zaman bu ülke kurtulur."