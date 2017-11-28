Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hiddetini ve korkunu çok iyi anlıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, ismini anmadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, "Hiddetini ve korkunu çok iyi anlıyorum" dedi.

“Akrabaların vergi vermemek için yurt dışında şirket kuracak, milyon dolarları o şirketlere gönderecek, sen de çıkıp millete ‘dolarlarınızı bozdurun’ diyeceksin! Yine inkar ettin, ispat istedin, ispat ettim. Eğer haysiyetli bir adamsan, sözünü tutar, gereğini yaparsın…

Duvar'da yer alan habere göre, ben üstüme düşeni yaptım. Akrabalarının ve senin nasıl kirli bir düzen içinde olduğunuzu, belgeleriyle milletimin gözünün önüne serdim. Ben hiçbir zaman haksızlık karşısında susan olmadım, olmayacağım. Acaba sen üstüne düşeni yapıp, bu milletin yakasından düşecek misin?

Ortaya çıkardığımız belgeler yüzünden beni ve CHP’yi karalayacaksın. Şunu bil ki, benim hiçbir şeyden korkum yok çünkü alnım ak! Senin hiddetini ve korkunu ise çok iyi anlıyorum. Sen, yıllarca Türkiye’nin altını oymuş bir yönetimin baş aktörüsün!”