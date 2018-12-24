Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gezi, ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar barışçıl bir demokrasi hareketidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi protestoları ile ilgili söyleminin "kutuplaştırıcı" olduğunu belirterek, "Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir" dedi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dilden çok yoruldu! Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ısrarla Gezi direnişini terörize etmeye çalışıyor. Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir!" diye yazdı.