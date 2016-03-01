Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Mahkeme kararına uymayacağım" diyen kişi narsisttir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararına saygı duymayacağım, uymayacağım demek, narsist kişiliğin çok öne çıktığı bir olaydır" değerlendirmesi yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Onu bırakmamız lazım, kendisi ne söylerse söylesin. Neyi dillendirirse dillendirsin. Hukuk, tüm canlıların güvencesi demektir. Hukuku kim dağıtır? Mahkemeler dağıtır. Mahkeme kararına saygı duymayacağım, uymayacağım demek, narsist kişiliğin çok öne çıktığı bir olaydır.

Hiçbir şey eleştirinin dışında tutulamaz. Yargı da, parlamento da, siyasi partiler de, iktidar da, STK’lar da eleştirilebilir. Siz eleştirinin ötesine geçiyorsunuz. Saygı duymuyorum ve uygulamayacağım diyorsunuz. Kimsin sen, kimsin sen? Sen çıktın TBMM önüne, anayasaya sadakatten ayrılmayacağına, kurumların uyum içinde çalışacağına namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. Şimdi namus ve şeref kavramlarının içini boşalttılar. Şimdi hukuk da bitecek, içini boşaltacaklar. Bakın narsist kişilerin özelliğini söyledim, kural tanımazlar, yasa tanımazlar, anayasa tanımazlar. Kendi söylediklerinin kural olduğuna inanırlar. Sağlıklı bir ruh halleri yoktur. Bütün bu söylemlere baktığınızda karşınıza bir kişi çıkar, o kişiyi siz de tanıyorsunuz, ben de tanıyorum.

Soru&cevap

İpek Medya’nın kapanması

Mahkeme kararı olmadan, bu tür uygulamaları doğru bulmuyorum. Yargı bağımsızlığı gibi medya özgürlüğünde de siyasi görüşümüz ne olursa olsun, aynı titizliği göstermek zorundayız.

Anayasa Komisyonu ve AYM Başkanı’nın açıklamaları

Meclis Başkanımıza yanıtı yarın göndereceğim. Görüş farklılığımız söz konusu değil. Hangi gerekçelerle masaya oturacağımızı ifade etmiştik. Biz hiçbir zaman masayı devirmedik.

- Narsisizm

Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendisine tapması, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Farklı tanımları ve kullanımları mevcuttur.