Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Adam gibi adamsan sözünü tut

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan’a, “2002'de dokunulmazlıkları kaldırma sözü vermiştin, hodri meydan... Adam gibi adamsan sözünde dur, çık 'dokunulmazlıkları kaldıracağım' de'' dedi.



CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa'ya giderken Silivri'de yargılanan Balbay ve Haberal'ın CHP'den aday olmasına yönelik ''Bu insanların neden tutuklandığı belli. CHP dokunulmazlık diyordu. Şimdi dokunulmazlık zırhına kimin müracaat ettiği ortada'' şeklindeki sözlerine yanıt verdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



''Partimize aday adayı olarak başvuran ve aday olmalarına karar verilen tutuklu arkadaşlarımız, tutuklu oldukları için değil, dokunulmazlık zırhına ihtiyaç duydukları için değil, kişisel özellikleri, birikim ve deneyimleri nedeniyle milletvekili adayı olarak listelere alındılar.



Tutukluluğun infaz ve işkenceye dönüştüğü koşullarda aday adayı olarak başvuran arkadaşlarımız hayali ihracatçı değiller, ihaleye fesat karıştırmamışlar, kalpazanlıkla suçlanmamışlar. Şu veya bu kişinin veya menfaat grubunun yandaşı da değiller. Bunlar düşünceleriyle, kalemleriyle, bilgi ve birikimleriyle ülkemize katkı veren insanlardır. Ayrıca başvuru yaparken Cumhuriyet savcılıklarından belgelerini almışlardır. Yani milletvekili adayı olmalarının önünde hiçbir engel yoktur.



Daha da önemlisi aday adayı olmak için başvurdukları zaman dokunulmazlıkların kaldırılmasına söz vermişlerdir. Dokunulmazlığın kaldırılması için mücadele edeceklerine söz vermekle de kalmamışlar, imza atmışlardır. Onlar dokunulmazlık zırhı kazanmak için CHP'ye başvurmadılar. Onlar Başbakan ve yandaşlarının dokunulmazlık zırhını parçalamak ve onları Yüce Divan'a göndermek için milletvekili olmak istediler. Biz de onların bu mücadeleye katılmalarından memnuniyet duyduk.



Aday arkadaşlarımızı töhmet altında bulundurmaya kalkışan Başbakan'a diyorum ki adam gibi adam olan sözünde durur. 2002'de dokunulmazlıkları kaldırma sözü vermiştin, hodri meydan... Adam gibi adamsan sözünde dur, çık (dokunulmazlıkları kaldıracağım) de. Meclisi toplantıya çağırmak dahil, bu konuda atacağınız her adımı destekleriz.



Yeter ki o dokunulmazlık zırhından kurtulmayı göze al, buna cesaret et. Bir kez daha hatırlatıyorum, biz iktidar olduğumuzda yapacağımız ilk işlerden biri bu olacaktır. Başbakan'ın bu konuda kaçacağı yer kalmamıştır. Milletvekili seçilen tüm arkadaşlarımız dokunulmazlıkları kaldıracaklar ve Başbakan ile yandaşlarını Yüce Divan'a göndereceklerdir.''





