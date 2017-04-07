Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '15 Temmuz' sorusu: Başbakan'a niye haber vermedin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak “MİT Müsteşarı’nın saat 16.16’da haberi olmuş. Genelkurmay Başkanı’nın 17.54’te haberi oluyor. Cumhurbaşkanı 19.30’da haberdar oluyor. Binali Yıldırım 21.30’da. Cumhurbaşkanı’na şu soruyu sormak isterim; Başbakan’a niye haber vermedin?” dedi.

Kılıçdaroğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik olarak da "Neden sadece Cumhurbaşkanı ile çalıştınız? Başbakan ülkenin sıradan bir insanı mıdır?" diye sordu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına da yer verdiği (7 Nisan 2017) yazısı şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Kılıçdaroğlu, “MİT Müsteşarı’nın saat 16.16’da haberi olmuş. Genelkurmay Başkanı’nın 17.54’te haberi oluyor. Cumhurbaşkanı 19.30’da haberdar oluyor. Binali Yıldırım 21.30’da. Cumhurbaşkanı’na şu soruyu sormak isterim; Başbakan’a niye haber vermedin?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’a giderken yolda bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

Hükümetin nasıl haberi yok

“15 Temmuz darbe girişiminin araştırılmasıyla ilgili Meclis’te kurulan komisyon, darbenin ayrıntılarının ortaya çıkmasına engel oldu. İki kritik ismi TBMM’ye getirmedi; Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı. Hükümet bunu istemedi. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın ifadesi var. TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda haber alınır alınmaz personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Bu emir niye verilmedi? Ömer Halisdemir’e, darbeci generali vur emrini veren Zekai Aksakallı’nın bu açıklaması bence darbe sürecinin ilk ve en önemli açıklaması. FETÖ iddianamesini yazan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen neden görevden alındı? Hangi bilgilere ulaşmıştı ki iktidarı rahatsız ettiği için görevden alındı. Darbeden önce yazılan 6.6.2016 tarih ve 2016’ya 24769 sayılı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı bir iddianame var. O iddianamede FETÖ - PDY’nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu yazıyor. Darbenin olacağını söylüyor. Peki nasıl oluyor da hükümetin bunlardan haberi yok?

Adil Öksüz korunuyor mu?

Adil Öksüz’ü ilk dillendiren benim; beni suçladılar koro halinde. Ama şimdi kaçacak delik arıyorlar. Niye serbest bırakıldı Adil Öksüz? Açık bir çağrı yapıyorum, Adil Öksüz’ün elindeki GPS cihazını Türkiye’ye hangi kurum ithal etti? Zor bir soru mu? İpucu istiyorlar buyurun size söylüyorum. Adil Öksüz sıradan bir insan değil ki, bir akademisyen, entelektüel birisi. Boş bir adam değil. Herkese kelepçe vurulurken Adil Öksüz’e niye kelepçe vurulmaz? Herkesin cep telefonu alınırken Adil Öksüz’e iki cep telefonu ile konuşma imkânı verilir. Efendim bu işle ilgili soruşturma açtık diyorlar. Onu benim külahıma anlatsınlar.

Binali Bey kalkıp şu açıklamayı yapıyor. ‘FETÖ’nün siyasi ayağı yok’ diyor. 215 bin 92 ByLock kullanıcısı var. Memuru var, sendikacısı var, sanayicisi var, işvereni var, çikolatacısı var, baklavacısı var ama siyasetçisi yok. Bu bizim aklımızla alay etmektir. İddianamede MİT Müsteşarı’nın saat 16.16’da haberi olmuş. Genelkurmay Başkanı’nın 17.54’te haberi oluyor. Cumhurbaşkanı 19.30’da haberdar oluyor. Binali Yıldırım 21.30’da. Cumhurbaşkanı’na şu soruyu sormak isterim; Başbakan’a niye haber vermedin? Senin 19.30’da haberin oluyor 21.30’a kadar neden Başbakan’a haber vermedin? 2 saat boyunca Başbakan’a neden haber vermiyorsun? Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı üçlüsüne soruyorum bu defa, neden Başbakan’a haber vermediniz? Neden sadece Cumhurbaşkanı ile çalıştınız? Başbakan ülkenin sıradan bir insanı mıdır? Ben size somut bulguları iddianameden veriyorum. Makul her insanın sorması gereken bir soruyu soruyorum. Ben söylemiyorum iddianamede bunlar var. Darbe girişimini kapatmak istiyorlar. Gerçeklerin açığa çıkmasını engellemek istiyorlar.

Şehit ailelerine davet

(Şehit aileleri sizi mahkemeye verecekler) Çok memnun olurum. O ailelerin haklarını savunduğumu en azından mahkemede de anlatma imkânına sahip olurum. Eminim onların haklarını nasıl savunduğumu görürlerse bana teşekkürlerini sunacaklardır. Aileler ayrıca arzu ederlerse gelip benimle de görüşebilirler. Kapım açık. Gelirlerse ben onlara anlatırım. Böylece gerçekleri öğreneceklerdir. Şehit ailelerine bir çağrı yapıyorum, bir davette bulunuyorum.

Ya açıklar, ya istifa eder

Bekir Bozdağ, ‘Kılıçdaroğlu’na mail gelmiş’ diyor. Mail onun elinde niye açıklamıyor? Takip etmiyorsa bana mail geldiğini nereden biliyor o zaman? Ben gelmediğini söylüyorum. O da açıklasın beni mahcup etsin. Adalet Bakanı’na yakışmaz yalan söylemek. David Keynes’ten bir mail geldi. Partiye geldi bana değil. Bana gelen bir mail yok. Bunu aldık 19 Ekim 2016’da Başbakanlık Müsteşarlığı’na verdik. Adalet Bakanı arzu ediyorsa Başbakanlık Müsteşarı’na sorabilir. Sayın Aytun Çıray’a gelen bir mail vardı. ‘Hemen gidip İzmir’deki Cumhuriyet Savcılığı’na verin’ dedik. Sayın Aytun Çıray da verdi. Şimdi Sayın Bekir Bozdağ’dan cevap istiyorum. Bana gelen mail’i bir açıklasın, ben de öğrenmiş olayım. Yalan söylemek bu kadar kolay olmamalı. Açıklamazsa istifa etmesi lazım. Bana iftira ediyor. Bu kadar açık söylüyorum istifa etmesi lazım. Onuru ve haysiyeti varsa ya açıklar, açıklamazsa istifa eder.”