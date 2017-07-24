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Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu mesajı: AYM kararını savunmalı

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'na lilyum çiçeği takdim etti

24 Temmuz 2017 10:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu’na, geçtiğimiz haftalarda babası Murat Aydın’ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu burada, "Türkiye’de ‘hukuk var’ diyebilmemiz için AYM kendi kararını savunmalı ve hukuka uygun karar vermeli. Bu kararla Türkiye rahat bir nefes alır” dedi.

Berberoğlu’nun İstanbul Bakırköy’deki evinde gerçekleşen ziyarete, Berberoğlu çiftinin kızı Dilara Berberoğlu da bulundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Oya Berberoğlu’na beyaz güllerle birlikte lilyum çiçeği takdim etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette, Enis Berberoğlu’nun davasının hukuki sürecine ilişkin değerlendirmeler ve Berberoğlu’nun kızı Dilara ile ilgili iktidara yakın bazı gazetelerde çıkan haberler konuşuldu.

Tutukluluk son bulmalı

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun tutukluluk kararının hemen kaldırılması gerektiğini belirterek, “Anayasa Mahkemesi (AYM), Erdem Gül ve Can Dündar kararını hatırlayıp, burada da hukuka uygun karar vermeli. O emsal karar Enis Bey’in tutuklu kalmasına engel ve tahliyesine tek gerekçedir. Türkiye’de ‘hukuk var’ diyebilmemiz için AYM kendi kararını savunmalı ve hukuka uygun karar vermeli. Bu kararla Türkiye rahat bir nefes alır” dedi. 

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