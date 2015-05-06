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Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Gezmiş tweeti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 43. yıl dönümünde Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına bir mesaj yayınladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin yıl dönümünde Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu, mesajında, “Eşitlik, özgürlük, adalet ve hakça paylaşım mücadelesinin örnek insanları; Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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