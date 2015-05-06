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Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Gezmiş tweeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 43. yıl dönümünde Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına bir mesaj yayınladı

06 Mayıs 2015 18:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin yıl dönümünde Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. 

Kılıçdaroğlu, mesajında, “Eşitlik, özgürlük, adalet ve hakça paylaşım  mücadelesinin örnek insanları; Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. 

 

3 saat önEşitlik, özgürlük, adalet ve hakça paylaşım mücadelesinin örnek insanları; Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i saygıyla anıyorum.

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