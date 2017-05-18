Kılıçdaroğlu'ndan Demokrat Parti'ye ziyaret: Çatı aday görüşmesi için henüz erken

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet Demokrat Parti'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Çatı aday deniyor, henüz erken. Bu aşamada bu tür görüşmeleri yapmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

-Biz güzel bir ülkede, demokrasisi yüksek bir ülkede birlikte yaşam iradesinin gelişmiş olduğu bir anlayıştan geliyoruz.

-Mücadelemiz devam edecek. Bu nedenle katkı veren sayın Genel Başkan şahsında bütün Demokrat Partililere şükranlarımı sunuyorum.

-Çatı aday deniyor, henüz erken. Bu aşamada bu tür görüşmeleri yapmayı doğru bilmiyoruz zaten. Bundan sonra neler yapılabilir, partilerimiz açısından birbirimize görüşlerimizi aktardık.

-Bugünden aday belirlemek gibi bir çabamız olmadı. Biz geleceğe bakıyoruz. Geniş kitleleri kucaklamak ve onlara düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz.

-Demokratik parlamenter sistemi geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik parlamenter sistem üzerine kurulmuştur, buna böyle devam etmek istiyoruz.

-Tek adam üzerine kurulmuş ülkelerin sonu felakettir. Demokrat partinin kökenine baktığınızda, CHP'nin kökenlerine baktığımızda aynı gölgede kaldığımızı görüyoruz.