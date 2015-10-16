Kılıçdaroğlu: İki bakanın istifa etmesi için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Meclis'te yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. "Yaşanan olaylardan duyduğumuz endişeleri dile getirdik karşılıklı olarak'' diyen CHP lideri, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ''Sayın Davutoğlu olayların yoğunluğu ve ağırlığı altında ezilen bir kişi. Özellikle son günlerde yaptığı açıklamalar kendi içinde çelişkilerle dolu. Beyefendi olay Ankara’da oldu. Emniyete 500 metre mesafede oldu'' sözleriyle eleştirdi. "Güvenlik zaafı yoksa bu insanlar neden öldü?" diye soran Kılıçdaroğlu, "2 bakanı azletmeli bunu yapmalı. Bunu yapmadığı takdirde kaç kişi ölecek ki istifa etsinler" ifadesini kullandı.

Meclis çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Yaşanan olaylardan duyduğumuz endişeleri dile getirdik karşılıklı olarak.

Ayrışan siyaset Türkiye’yi bu noktaya getirdi. Endişe siyasetçiler için geçerli bir kavram olmaktan çıktı bütün dünyanın Türkiye için endişe duymaya başladı.

Siyasi partilerin elbette ki dünya görüşleri farklıdır ama sonuçta hepimiz vatandaşların çıkarları için mücadele ediyoruz.

Biz ayrışan değil beraber olan bir toplumdan yanayız.

Bu yüzden bu ziyaret çok önemliydi. Keşke bu ziyaretleri bütün siyasi partiler birbirlerine yapabilseler.

Biz CHP olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz.

Sayın Davutoğlu olayların yoğunluğu ve ağırlığı altında ezilen bir kişi. Özellikle son günlerde yaptığı açıklamalar kendi içinde çelişkilerle dolu. Bu açıklamaları endişe ile izliyorum.

Suriye’den geldiler. Peki Suriye’den Ankara’ya kadar nasıl geldiler. Böyle bir şey olabilir mi. Sanki olay Suriye sınırında, Suriye topraklarında oldu.

Beyefendi olay Ankara’da oldu. Emniyete 500 metre mesafede oldu.

Türkiye’de ciddi bir yönetim boşluğu var. Toplumun vicdanı bunlardan rahatsız. Eğer siz yönetimde ciddi zaaf göstermişseniz bırakacaksınız bu kadar basit.

Uygar dünya yapıyorsa, Suudi kralı yapıyorsa biz neden yapmayalım. 2 bakanı azletmeli bunu yapmalı. Bunu yapmadığı takdirde kaç kişi ölecek ki istifa etsinler.

Güvenlik zaafı yoksa bu insanlar neden öldü?