Kılıçdaroğlu'ndan Demirören ailesine taziye ziyareti

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirören Holding kurucusu ve Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretinde bulundu.

8 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Erdoğan Demirören dün gerçekleşen cenaze töreni sonrasında sonsuzluğa uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam 20.30 sıralarında Demirören ailesinin Kanlıca\'daki evlerine gelerek baş sağlığı dileklerinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu\'nu Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu\'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Yaklaşık 10 dakika içeride kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.



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