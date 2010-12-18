Kılıçdaroğlu'ndan delegelere ilk mesaj: Onları seviyorum

T24 - CHP’nin 15. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da yapılıyor. Kurultay için evinden ayrılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, delegelere ilk mesajını verdi: “Onları seviyorum.” CHP'nin "Muhalefetteki son kurultayımız" iddiasıyla yaptığı 15. Olağanüstü Kongreye saatler kaldı. Partililerin erken saatlerde salonu doldurduğu kongrede Ecevit izleri dikkat çekti.



CHP 'blok listeli' kurultayda iktidar yolunu arayacak







CHP 15. Olağanüstü Kurultayı Dünya Basketbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

İlk kez bir siyasi parti kurultayının yapıldığı salon düzenlenirken, mavi, beyaz ve kırmızı renkler kullanıldı. Salonda konuşmaların yapılacağı platformun üst bölümüne Atatürk, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri ile Türk Bayrağı ve CHP'nin amblemi altı oklu bayrak asıldı. Platformun iki yanına dev ekranlar yerleştirildi.

Salonda tribünler delegeler ve partililer, salonun iç bölümü ise onur konukları ve gazeteciler için hazırlandı.

Yaklaşık bin kadar gazetecinin görev yaptığı kurultaya, 15 bin kişinin katılması bekleniyor. Kurultaya katılanların tamamı sigortalandı.

Kurultay salonun içinde ''Az kaldı şafak sökecek, halk iktidara gelecek'', ''CHP geliyor iktidara, güvenle bak iktidara'', ''Umudun adı Kemal'', ''Yandaşa değil yurttaşa hizmete geliyoruz'' gibi iktidar vurgusu taşıyan çok sayıda pankart asıldı. Salondaki tüm koltuklara CHP bayrakları bırakıldı.

10. Yıl Marşı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun stüdyoya girerek eşlik ettiği, kurultay öncesi yeniden düzenlenen yerel seçimlerde ve 12 Eylül referandum kampanyasında kullanılan şarkı ile Edip Akbayram, Kazım Koyuncu gibi sanatçıların şarkılarına eşlik eden partililer, ''Başbakan Kemal'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganları atıyor.

Ankara Spor Salonu'nun dışı ve fuayesi de içerisi kadar hareketli. Dışarıda çok sayıda seyyar satıcı, yiyecek, içecek ve parti amblemli şapka, rozet, atkı satarken, salonun fuayesinde de katılımcılara sıcak ve soğuk içecek ikramı yapılıyor.





CHP'nin kongresi Ankara'nın en büyük spor salonu Arena'da yapılıyor. İlk kez kongre için kullanılan salonda yer tutmak isteyen partililer dün geceden bu yana kongre salonunda bekledi. Salonunda geceleyen partililer saat 11.00'de başlayacak kongre öncesi salonu doldurmuş oldu. Saat 09.00'da kongre salonunda neredeyse oturacak yer kalmadı.

Mavi ve kırmızı renklerle süslenen kongre salonunda küsüye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ün büyük fotoğrafları asıldı. "Halkın İktidarını Kuracağız" slogna ile yapılan kongrede "Artık Yeter! Bu düzen değişecek, halk iktidara gelecek!", "Az kaldı! Şafak sökecek, halk iktidara gelecek!" gibi pankartlar asıldı.



Maden işçileri de orada

Tribünlerde, Zonguldak'tan gelen bir grup maden işçisi de başlarındaki baretleriyle dikkati çekti. Kurultayın saat 11.30'da divan başkanlığının oluşturulmasıyla çalışmalarına başlaması öngörülüyor.

Kurultay salonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hazırlığı sırasında stüdyoya girip katkı verdiği bazı parçalar çalınacak.





Kongrede Ecevit izleri



Salonda elektronuk sistemle sık sık değişen sloganlar da yer aldı. Bütün salondan görülen "Umudun Adı Kemal" sloganı eski "Umudun adı Ecevit" sloganını hatırlattı.

Kongre salonu kadar kongre dışı da hareketliydi. Partililer, "Bu kongreden Başbakan çıkaracağız", "Yeni CHP yeni sol için Türkiye için geliyoruz", "2. Ecevit Kılıçdaroğlu" ve "Bizim Kemal Başbakan olacak" gibi pankartlar açıldı.



Uyandıran telefon

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'daki evine sabah saatlerinde ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş geldi. Güneş'in ardından eve Genel Başkan Yardımcısı olan Gürsel Tekin girdi.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir bahar havası var" diye konuştu.

Hurşit Güneş ise çıkışta gazetecilerin elindeki çantayı sormaları üzerine "Çantada parti programı var. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi'ni konuşmadık. kurultayla ilgili son değerlendirmeleri yaptık. Birlikte çay içtik" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinden gece geç vakitlerde Ankara'ya döndüğünü belirten Güneş, "Saat 02.30'da uyumuş, saat 03.30'da PM'ye girmek isteyen birinin telefonuyla uyanmış" dedi.



Delegelere ilk mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya gitmek için evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Çok güzel bir liste, bütün dengeler var. Kurultay salonu gelin evi gibi olmuş" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun delegelere mesajı ise: "Onları seviyorum."