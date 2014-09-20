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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na tebrik telefonu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayıp rehinelerin kurtarılması nedeniyle kutladığı öğrenildi

20 Eylül 2014 17:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurtarılan rehinelere "Özgürlüğe ve ülkenize hoş geldiniz" dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da arayan Kılıçdaroğlu, rehinelerin kurtarılması nedeniyle kendisini kutladı.

Yazılı açıklama yapan Kılıçdaroğlu mutluluğunu ifade ederken operasyonda emeği geçen herkesi de kutladı.

Kılıçdaroğlu, "IŞİD terör örgütü elinde 101 gün rehin kaldıktan sonra kurtarılan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ‘özgürlüğe, vatanınıza hoş geldiniz’ diyorum. Rehinelerimizin kayıpsız ve sağlıklı kurtarılmış olmalarınndan büyük bir mutluluk duydum. Vatanımızın özgür topraklarına, ailelerine, yakınlarına ve özgürlüklerine kavuşan vatandaşlarımıza geçmiş olsun, aileleriyle milletimize de gözünüz aydın diyor, kurtarma operasyonunun düşünülmesi, planlanması, uygulanması ve tam istediğimiz gibi sonuçlandırılmasında payı, katkısı, emeği olan herkese teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

 

Davutoğlu'nu aradı

 

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayıp rehinelerin kurtarılması nedeniyle kutladığı öğrenildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Davutoğlu'nu telefonla arayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "49 vatandaşımızın IŞİD terör örgütünün elinden sağ salim kurtarılmasından büyük memnuniyet duydum, geçmiş olsun ve kutlarım" dediği belirtildi.

Davutoğlu'nun da böyle zamanlarda gösterilen birlik ve duyarlılığın önemine dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği kaydedildi. 

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