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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Madem senin projendi, neden hayata geçirmedin?

CHP'nin açıkladığı Merkez Türkiye projesiyle ilgili tartışma sürüyor

22 Mayıs 2015 15:01

Seçimlere sayılı gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün açıkladığı Merkez Türkiye projesi için  "Proje dedikleri şeyi ilk biz gündeme getirmiştik" diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar neden hayata geçirmemiş, engel olan mı vardı?" diye sordu. 

CHP'nin "Yüzyılın projesi'ni açıkladığı aynı gün Amasya mitinginde konuşan Davutoğlu, "Bunların her şeyi çalıntı, hırsızlık, intihal, yalancılık. Benim stratejik derinlik kitabımın arkasına bakmış, tabi yürüyen merdivene ters binen kitabı da tersinden okur. Proje diye getirdiği şeyi biz 15 senede yapıp tarihe imza diye attığımız şey" demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu, "Kimden araklamışız? Bugüne kadar neden hayata geçirmemiş? Engel olan mı vardı? Bizim projemizi onlar hayal bile edemezler. Ben özel bir tartışmanın içerisine girmek istemiyorum. Onlar Türkiye'yi yalnızlaştırdılar, biz ise Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getireceğiz. Aramızda dünya kadar fark var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'Merkez Türkiye Projesi' olarak adlandırılan projeye göre 20 yılda 200 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. Sadece ticaret ve üretim merkezinden ibaret olmayan mega kentte kültür, sanat ve fuarlar merkezinin de olması planlanıyor. 2 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayacak mega kent aynı zamanda kendi güneş enerjisini kullanacak.

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