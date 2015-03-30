Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Kendi seçim beyannameni hazırlamaktan acizsen o koltukta niye oturuyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "AKP'nin seçim bildirgesini bizzat okuduğunu ve kendi kanaatlerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ifade ettiği" yolundaki açıklamalarını eleştirdi. Davutoğlu'na seslenen Kılıçdaroğlu, "Eğer sen kendi seçim beyannameni hazırlamaktan acizsen o koltukta niye oturuyorsun" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Çift başlı bir yönetim var. Toplum bundan rahatsız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ettiği yemini tutmadı.

- Türkiye Dış politika konusunda sınıfta kaldı. Siz mezhep endeksli bir dış politika yürütürseniz Ortadoğu'nun bataklığında böyle kalırsınız.

- Millet diyorlardı değil mi, bu vekilleri de millet seçti. İnsanın biraz millet kavramına saygısı olur. Türkiye'de dünyanın sorunu var. İşsizlik en büyük sorunumuz.

- Sorunları unuttuk bir kişiye göre rejim oluşturuyoruz. ABD'deki gibi olmasın bize göre başkanlık sistemi olsun. Türkiye'nin derdi bu mu? Gelin 1980 anayasasını değiştirelim. Açık çek verdik ama hepsine hayır denildi. Bu toplumun buna izin vereceğine inanmıyorum.

- Sorumluluğu olmayan kişiye örtülü ödenek verilmez. Cumhurbaşkanı devletin diğer kurumlarının uyum içinde çalışmasından sorumlu. Parayı kaçak sarayın yapımında kullanacak.

CHP'de ön seçim

- Seçilen kişiye milletvekili diyorsak vekili millet seçsin. CHP bu konuda demokrasi açısından önemli adım attı. Ben masa başında vekillerin ismini düzenleyeceksem bunun adına demokrasi demem. Siyasette yeni insanlar olmalı memnunum. Güzel bir önseçim yaptık buna demokrasi şöleni diyorum.

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