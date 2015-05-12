Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Düşük oy alan siyaseti bıraksın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere seçimlerinde başarısız olan liderlerin istifası üzerindne muhalefe istifa çağrısı yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Etik olarak seçime girdiğinizde bir önceki seçime göre daha düşük oy aldıysanız, normalde siyasetin bırakılması lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin demokrasi tarihine en büyük darbeyi vuranlardan birinin Kenan Evren olduğunu belirterek “Hem uygulamaları, hem fikriyatı açısından günümüzün Kenan Evren’i Erdoğan. Söylemlerini karşılaştırın, büyük benzerlikler bulacaksınız” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün devlet töreniyle defnedilecek 7. Cumhurbaşkanı, 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren’in Türkiye’nin demokrasi tarihine en büyük darbeyi vuranlardan biri olduğunu belirtti. Bugünkü cenaze törenine CHP’den temsilci göndermeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Hem uygulamaları hem fikriyat açısından günümüzün Kenan Evren’i Erdoğan” oldu.

'Toplum unutmaz'

Kılıçdaroğlu, 7 Haziran sürecindeki en yoğun miting programlarından birini dün gerçekleştirdi. CHP Lideri önce Muğla, ardından Isparta ve Burdur mitinglerinde konuştu, son olarak da bir TV programına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun uzun yolculuğuna eşlik eden gazetecilerden Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberi şöyle:

- Kenan Evren’in cenazesine katılmayacaksınız, bu konuda hiç konuşmadınız..

Demokrasi tarihimize en büyük darbeyi vuranlardan birisidir. Türkiye’yi yönettiği dönemde pek çok haksızlığa imza atmıştır. Dini istismar etmiştir, gencecik çocukları idam etmiştir. Hapishanelerde işkenceler rutin hale gelmiştir. Toplum belleği bunların hiçbirisini unutmuyor. Dolayısıyla bir devlet başkanına gösterilmesi gereken duyarlılığı toplum göstermiyor. Toplumun bu tavrını da saygıyla karşılamak gerekiyor. Bu tavrı ben, demokrasiyi güçlendirme özlemi olarak görüyorum.

'Aynen devam'

- Partiniz cenazeye temsilci gönderecek mi?

Hayır. Evren ve arkadaşlarının oluşturdukları darbe hukuku aynen devam ediyor. YÖK onların eseri, duruyor. Yüzde 10 onların eseri, duruyor. Lider sultasını egemen kılan Siyasi Partiler Yasası onların eseri, duruyor. İktidar, darbe hukukunu tahkim etti, güçlendirdi. Darbeye karşıymış gibi görünüp, bütün avantajlarından yararlandı. Anayasa da 12 Eylül ürünü bir anayasa. Zaman zaman şikayet ettiler, “darbe anayasasıdır değiştirelim” diye. “Milli irade” diyorlar, ama seçim barajı konusunda bir şey demiyorlar. Tam tersine Evren’in devlet başkanlığı dönemindeki bütün söylemle, bugün Erdoğan ve Davutoğlu tarafından dile getiriliyor. Çünkü bunlar 12 Eylül’ün ürünüdürler. AKP de 12 Eylül ürünü. Ama o dönemin en ağır bedelini ödeyenlerden biri CHP’dir. Dolayısıyla Türkiye’deki demokrasiye darbe vuran bir anlayışı görmezden gelmek mümkün değil.

'Çok benziyor'

- Evren’in fikirlerinin bugün hala yaşadığı ve Erdoğan’ın günümüzün Evren’i olduğu yorumları yapılıyor...

Hem uygulamaları, hem fikriyat açısından günümüzün Kenan Evreni zaten. Söylemlerini karşılaştırın, büyük benzerlikler bulacaksınız.

'Oyu düşen istifa etsin'

- İngiltere’de başarısız olan liderler istifa etti. Sizin için istifa kriteri nedir?

Etik olarak seçime girdiğinizde bir önceki seçime göre daha düşük oy aldıysanız, normalde siyasetin bırakılması lazım. Siyasete yeni insanların girmesine de fırsat verilmeli. Siyaseti zaten bir kişiye özgü olarak alıp görmek de yanlış.

- Başbakan asgari ücretin 1500 TL olması vaadinizi işadamlarına şikayet etti..

Biz asgari ücreti 1500 TL’ye çıkartırken işverene olabildiğince ek bir yük getirmeyeceğiz. Onlar asgari ücreti nasıl çıkaracağımızı bilmiyorlar.

- Erdoğan İzmir’de boş stadyuma seslendi. Törende Aziz Kocaoğlu yuhalandı, ama Erdoğan sizin gibi ‘yuhalamayın’ demedi...

Erdoğan’ın İzmir stadına bakıp vicdan muhasebesi yapması lazım. Bir siyasal partinin ana aktörü olarak ortaya çıkmasının faturası İzmir stadıdır. Geniş kitleler diyor ki, “otur oturduğun yerde.” Hala anlamış değil. Kocaoğlu’na yuh çekenler AKP’nin asıl liderinin Erdoğan olduğunu düşünenler.