Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Dokunulmazlıkları kaldıralım, hepimiz bağımsız yargının önünde hesap verelim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'na açık çağrı yapıyorum, ben dahil bütün dokunulmazlık dosyalarını getirelim Meclis'e. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıralım, hepimiz gidelim bağımsız yargının önünde hesap verelim ve milletin önüne öyle çıkalım" dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Uğurludağ Köy Dernekleri Platformu temsilcileriyle, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, CHP'nin kürsü dokunulmazlığı hariç, hiçbir dokunulmazlığı kabul etmediğini belirtti.

"Meclis'te hırsızlık olmamalı, arsızlık olmamalı, ihale takipçiliği olmamalı, kul hakkı yenmemeli" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bunların tamamını getirin. Bakın benim de dokunulmazlık dosyam var. Buradan açık ve net Sayın Davutoğlu'na bir çağrı yapıyorum; ben dâhil, bütün dokunulmazlık dosyalarını getirin Meclis'e. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıralım. Hepimiz gidelim, bağımsız yargının önünde hesabını verelim. Ve milletin önüne öyle çıkalım. Neden kürsü dokunulmazlığı diyorum? Şunun için diyorum; biz düşünceye saygılıyız. İnsan kürsüye çıkıp düşüncelerini özgürce dile getirmeli. Bütün demokrasilerde düşünce özgürlüğü vardır. Milletvekili çıksın düşüncelerini söylesin, tahammül etmezsek bile yani dinleyeceğiz o kadar. Katılmayabiliriz ama bunu yapmak zorundayız."



"Terör sorununun çözüm yeri TBMM"



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en temel sorununun terör olduğuna işaret ederek, bu ve bundan önceki hükümetin, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, terör sorununun çözüm adresinin TBMM olduğunu söyledi.

Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Biz, birinci sınıf demokrasiyi, düşünceye özgürlüğü getirmediğimiz sürece başarılı olamayız. Bizim amacımız bu" dedi.

Kılıçdaroğlu, kimsenin inancından, kimliğinden dolayı ötekileştirilmemesi çağrısı yaptı.