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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Artık bir çocuk gibi mızmızlanmayı bırak

CHP lideri savcı Kiraz'ın ölümünün ardından Twitter'dan açıklama yaptı

01 Nisan 2015 12:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan rehine krizinde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisini provokatör olarak suçlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na cevap veren Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'nu artık bir çocuk gibi mızmızlanmayı bırakıp, bulunduğu makama yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Görevi başında şehit düşen savcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesi ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun...  Şehit savcımızın eşine ve İstanbul Başsavcısı'na telefonda söylediğim gibi; yapılan saldırının hesabını sormak boynumuzun borcudur! Bu vahim olayın daha da vahim sonuçları olmaması için değerli halkımızı sükunete ve sağduyuya davet ediyorum. Yaşadığı her başarısızlığın ardından CHP'yi suçlaması bile, bulunduğu koltuğun Davutoğlu'na ne kadar büyük geldiğini göstermektedir. Davutoğlu'nu artık bir çocuk gibi mızmızlanmayı bırakıp, bulunduğu makama yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum."

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