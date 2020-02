Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere: Bilgiye dayalı konuşacağız, boş laf etmek yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin savunulması konusunda öncünün CHP olduğunu söyleyerek il başkanlarına uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bilgiye dayalı konuşacağız. Boş laf etmek yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kayseri’nin cazibe merkezi olmasını heyecanla izledik. İşsizlik Anadolu’nun nasıl her kentinde varsa Kayseri’de de var. Ülkenin 5 temel sorunu var. Eğitim, Dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi. Bu 5 sorun iç içe geçen sorunlardır.

"Okulları nitelikli, niteliksiz diye ayırdılar; kim çocuğunu niteliksiz okula göndermek ister?"

Türkiye'nin gündeminde olan birinci sorun eğitim sorunudur. 16 yılda 14 kez eğitim politikasını değiştiren bir ülke var mıdır? Bizim çocuklarımız kobay mı, denek mi? 16 yılda 14 sefer strateji değiştiriyorsan ne olacak bu çocuklar? Çocuğumuza bakın, hangi liseye gideceğini, hangi sınava gireceğini bilmiyor. Okulları nitelikli, niteliksiz diye ikiye ayırdılar. Hangi anne çocuğunu niteliksiz okula göndermek ister? 2017’de 2 milyona yakın çocuk okula gitmemiş. Nasıl iş bulacak bu çocuklar? 41 ülke arasında Türkiye, en kalitesiz eğitimin verildiği ülke konumuna getirildi. Daha neyi vaat ediyorsun? 16 yıldır yurt sorunun çözemediler. İl başkanları bilgiye dayalı muhalefet yapmalı. Neleri de yapacağımızı anlatmalı. Bilgiye dayalı konuşacağız, boş laf etmek yok. Demokrasinin öncüsü CHP'dir. Ezberlerini bozduk.

"Şu anda devlet lekelidir"

"Demokrasinin D'sinden nasip almamış insanlar demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar. Her şeyi ben yaparım, ben bilirim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir adam yoktur. Her şeyi ben yaparım nasıl yapacaksın? Liyakat hayatın her alanında vardır. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir, nokta. Pamuk eken ile buğday eken arasında da fark vardır. Bu da liyakat. Siz liyakatı yok ettiniz, adaleti yok ettiniz. Adalet, devletin temelidir. Şu an devlet lekelidir. Birisi diyor ki, herkes benim ağzıma bakacak. Neden seçiyoruz o zaman 600 kişiyi? Hakim ben nedersem onu yapacak diyor, neden hakim yapıyoruz biz onu o zaman? Neden bakan belirliyoruz, bir adam olsun, bakana ne gerek var? Ben düşüncemi özgürce anlatmalıyım, ama başkası da anlatabilmeli. Düne kadar birbirlerini yiyiyorlardı, bugün yan yanalar. Ey Kılıçdaroğlu diyorlar, neden? Kılıçdaroğlu doğruyu söylüyor çünkü. Er meydanı diyor, senin istedğin kanal, senin istediğin gazeteciler, gel kardeşim. Gelmeyen namussuz.

"FETÖ borsası kuracaksın, parası olan çıkacak. 33 tane eri bulacaksın, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet vereceksin. O erin annesi diyor ki, 'Benim oğlum er, komutan değil ki.' Parası olan, dayısı olan, babası olan çıkıyor. Gariban içeride kalıyor, bu benim vicdanımı rahatsız ediyor. Ailelere sesleniyorum, sizin hakkınızı savunacak olan biziz.

"20 Temmuz'un 12 Eylül'den ne farkı var"

"20 Temmuz var dedim, kızıyorlar. 12 Eylül'den ne farkı var. Rize'de, Edirne'de OHAL'e ne gerek var? Hadi Ankara'yı anlarım, asker orada, darbe falan yaparlar dersin. Ama Edirne'den, Ankara'ya gelip darbe mi yapacak. Üstelik kısa sürecek diye söz verdiler. BM'ye, biz adil davranmayacağız diye dilekçe verdiler. Bunu her yerde söyleyin. Ben Yenikapı'da da söyledim.

"İkinci temel sorunumuz dış politika. Dış politika bütün ülkelerin tarihin çok önemlidir. Bütün ülkeler dış politikalarını kendi çıkarları üzerine inşa eder. Egemen devletlerin talimatıyla hareket edilmez. Dış politikada Türkiye’yi felakete sürüklediler, eskiden herkes dostumuzdu, şimdi düşmanımız. Dış politikanın özelliği milli olmasıdır, milli olmaktan çıkardılar. Mısır’la kavga ettiler, niye kavga ettin Mısır’la, hangi gerekçeyle. Türkiye’nin itibarını 20 milyon dolara İsrail’e sattılar.