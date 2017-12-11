Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere: Ailem hakkında araştırma önergesi verin!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sahibi olduğu Buz Rezidans'ta aldığı dairye ilişkin getirilen yorumlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu CHP'li vekillere, "Benimle ilgili iddialarda bulundular. Kızım bir daire almış. Benim çocuğum, damadım, kızım ve hatta dünürüm için araştırma önergesi verin" dedi.

Kızıyla ilgili iddialara "Hepsi araştırılsın. 5 kuruş bulursanız bu kürsüden özür dileyeceğim. Allah kimseyi zalimin elinde emir kulu yapmasın. Bunu yapanlar en çok döneklerdir bunu da kimse unutmasın" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, dünürü, eniştesi ve eski özel kalemi tarafından Man Adası'nda kurulan off - shore şirkete para aktardığını iddia etmişti.

CHP Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nca İmar Kanunu'na muhalefet, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket etmek gerekçesiyle görevden alınmıştı. İlgezdi, bu karar sonrasında, "Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Verilemeyecek hiçbir hesabım yok, hodri meydan" açıklmasında bulunmuştu.

2018 Meclis Bütçe Komisyonu toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, görevden alınan İlgezdi hakkında da yorum getirdi, "Hiçbir tereddüdümüz yok. Bir belediye başkanının ağzından haram lokma inerse, o belediye başkanını yaşatmam" ifadesini kullandı.