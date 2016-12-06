Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki eleştirilere cevap: Hiçbir gazetecinin tutuklu kalmasını istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki 'Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz' mitinginde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan 146 gazetecinin ismini okuduğu için partisinden gelenn tepkilere ilişkin "Adana'da gazeteci arkadaşların ismini andığım için belirli çevrelerden tepki gördüm. Bir partinin ilkeleri vardır. Bizim ilkemizde hiçbir gazeteci hapiste olmasın, hiçbir gazetecinin tutuklu kalmasını istemiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Meclis Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bozdurulduğunu söylediği 200 bin doların dekontunu görmediğini de belirten Kılıçdaroğlu "Dekontu görmedik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 200 bin doları bozdurduğuna ilişkin açıklaması beni mutlu etti. Ama dekontu görmek isttiyoruz, gizliyorlar. Niye gizliyorsun. Dekont kamuoyuna açıklanmalı. Dekontunu vermiyorsun, gizliyorsun olmaz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu kardeşi hakkında da ilk kez konuşarak "Aramızda bir sorun yok" dedi.

Diyarbakır'da konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Adana'da gazeteci arkadaşların ismini andığım için belirli çevrelerden tepki gördüm. Bir partinin ilkeleri vardır. Bizim ilkemizde hiçbir gazeteci hapiste olmasın, hiçbir gazetecinin tutuklu kalmasını istemiyoruz.

Dekontu görmedik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 200 bin doları bozdurduğuna ilişkin açıklaması beni mutlu etti. Ama dekontu görmek isttiyoruz, gizliyorlar. Niye gizliyorsun. Dekont kamuoyuna açıklanmalı. Dekontunu vermiyorsun, gizliyorsun olmaz.Kardeşimle ilgili bir sorun yok"