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Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu: Darısı harp okulu öğrencilerinin başına

Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı

12 Ekim 2018 21:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili "Darısı harp okulu öğrencilerinin başına" dedi.

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı kaldırıldı.

Kararla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Mahkemeyi ve ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu karar alındı görmemiz lazım. Darısı harp okulu öğrencileri ile er ve erbaşların başına" ifadelerini kullandı.

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