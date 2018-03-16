Kılıçdaroğlu'ndan Böke'ye: Ne boykotu ya?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir milletvekili Selin Sayek Böke'ye "Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız" diyerek tepki gösterdi. CHP lideri, 2019'da yapılması planlanan seçimler için de herhangi bir ittifak kararını PM'nin vereceğini işaret etti.

Böke, AKP ve MHP'nin Meclis'te kanunlaştırdığı seçim ittifakı yasasına dair "Adil ve güvenli seçim yok edildi. Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız" demişti.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Kılıçdaroğlu da Böke'ye tepki göstererek boykot hakkındaki fikirlerini şöyle dile getirdi:

"Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiye yeniden getirmek, tek adam rejiminden kurtulmak, hepimizin ortak talebi. Demokrasi talebi de tabii ki sandıkta dile getirilir. Biz de öyle yapacağız."