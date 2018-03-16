T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Böke'ye: Ne boykotu ya?

"Demokrasi talebi tabii de ki sandıkta dile getirilir"

16 Mart 2018 10:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir milletvekili Selin Sayek Böke'ye "Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız" diyerek tepki gösterdi. CHP lideri, 2019'da yapılması planlanan seçimler için de herhangi bir ittifak kararını PM'nin vereceğini işaret etti.

Böke, AKP ve MHP'nin Meclis'te kanunlaştırdığı seçim ittifakı yasasına dair "Adil ve güvenli seçim yok edildi. Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız" demişti.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Kılıçdaroğlu da Böke'ye tepki göstererek boykot hakkındaki fikirlerini şöyle dile getirdi:

"Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiye yeniden getirmek, tek adam rejiminden kurtulmak, hepimizin ortak talebi. Demokrasi talebi de tabii ki sandıkta dile getirilir. Biz de öyle yapacağız."

ETİKETLER

bökekılıçdaroğluboykotne boykotu ya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24