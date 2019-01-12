Kılıçdaroğlu'ndan birlik çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde parlamenter demokrasiyi savunan, Cumhuriyeti savunan herkesin artık bir araya gelmesi gerekiyor. Yerel seçimler ancak böyle bir birlikle kazanılacaktır” çağrısını yaptı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, eski CHP İzmir Milletvekili ve AİHM yargıcı Rıza Türmen’in öncülüğünde oluşturulan Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİB) üyeleriyle, birkaç gün önce akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen yemeğe, DİB üyelerinden Türmen’in yanı sıra, Levent Tüzel, Erdoğan Aydın ve Nesteren Davutoğlu da katıldı. 1

6 Nisan referandumunda “hayır” çatısı altında buluşan kesimlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan DİP üyelerinin, CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın desteklenmesini isteyerek “Parti meselesinden ziyade artık parlamenter demokrasiyi savunanların birlikteliği önemli” mesajını verdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun da, “Tek adama karşı hep beraber olmalıyız. İktidardaki kibir tablosunu değiştirmek için siyasi görüşü ne olursa olsun birlikte hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.