Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına, 2019 yerel seçimleri için talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 2018 yerel seçimleri için talimat verdi, "Halkla iç içe olun, makam araçları ve korumalarla değil vatandaşla dolaşın" dedi.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında 2018 seçimlerine 1.5 yıl kaldığını hatırlattı; "Halkla iç içe olmanız gerekiyor. Düğün ve cenazelere mutlaka katılın, hasta ziyaretlerini ihmal etmeyin. Beldenizde makam arabaları ve korumalarla değil halkla birlikte gezin" talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu, 2018'de yapılacak olağan kurultay sürecine belediye başkanlarının müdahil olmamasını da istedi.

CHP liderinin "örgütün işlerine karışmayın. Çıkabilecek tartışmalarda uzlaştırıcı pozisyon sergileyin" dediği öğrenildi.

24 belediye başkanının konuştuğu toplantıda Adalet Yürüyüşü'nün CHP'nin kamuoyundaki algısına olumlu katkı yaptığı ve parti içi tartışmaları sonlandırdığı değerlendirmeleri de yapıldı.