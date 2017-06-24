Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramlarda yaşanan hoşgörü, saygı, sevgi ve dostluk hislerinin, her türlü kötülük ve fenalığın önündeki en büyük ilaç olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İnsanların doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerin kullanımının birilerinin lütfu olarak görüldüğü ülkeler diktatörlüklerdir, firavunluklardır, zulmün en açık şekilde yaşandığı tiranlıklardır. Adalet bayrağı mutlaka galip gelecek, bu haksızlıklar son bulacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, bayram mesajında şunları söyledi:

"Manevi iklimiyle bizleri kuşatan, bütün insanlığı iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemizde ve bütün dünyada huzur içerisinde geçmesini, Ramazan ayının bizlere hatırlattığı değerlerle dolu olmasını diliyorum. Ramazan ayı boyunca bir kez daha elimizdeki nimetlerin değerini, gariplerin, mazlumların halini, ahlak ölçüsü içerisinde yaşamanın kıymetini anlama fırsatı bulduk. Bayramlar bu değerleri yaşamanın ve yaşatmanın en önemli vesilesidir. Bayramlarda yaşanan hoşgörü, saygı, sevgi ve dostluk hisleri her türlü kötülük ve fenalığın önündeki en büyük ilaçtır. Geçmiş öfkeler, kin ve nefret duyguları bayramlarda silinir, insanlar kendi insan kardeşlerine farklı bir gözle, başka bir anlayış ile bakar. Bu da toplumsal bağları güçlendirir, milletimizi ve insanlığı birbirine yaklaştırır."

"Adaleti sağlaması gereken yer bağımsız mahkemelerdir."

"Yüzbinlerce yurttaşımız adalet bekliyor. Bizler bu beklentiye kayıtsız kalamayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bizler dilsiz şeytan olmayı kabul edemeyiz. Adalet toplumsal varlığımızın, mutluluğumuzun, huzur ve barış içerisinde yaşamamızın temelidir. Peygamber efendimiz 'Sizden önceki toplumlar, yasaları herkese eşit biçimde uygulamadıkları için helak oldular. Onlar; fakir, kimsesiz biri, suç işlediği zaman en ağır cezayı verirler; zengin ve güçlü bir kişi suç işlediğinde ise onu cezalandırmazlardı. Allah'a yemin ederim ki, bu suçu işleyen, kızım Fatıma da olsa, onu cezalandırmaktan çekinmem' buyuruyor. Adaletin olmadığı bir ülke en büyük felaketle karşı karşıya demektir. Adaletin temeli de eşitliktir, özgürlüklere ve başkalarının haklarına duyulan saygıdır. Adaleti sağlaması gereken yer de milletimiz adına karar veren bağımsız mahkemelerdir. Eğer yargı siyasi iktidarın bir uzantısı haline dönüşürse, eğer hakimler hukuk ile değil siyasi iradenin baskısıyla karar verirse, eğer mahkemeler hakkın değil birilerinin siyasi çıkarının korunduğu yer haline gelirse orada adalet biter."

"Hak ve özgürlüklerin kullanımının birilerinin lütfu olarak görüldüğü ülkeler diktatörlüklerdir"

"İnsanların doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerin kullanımının birilerinin lütfu olarak görüldüğü ülkeler diktatörlüklerdir, firavunluklardır, zulmün en açık şekilde yaşandığı tiranlıklardır. Özgürlük ve adalet üzerine inşa edilen Cumhuriyetimiz ve ezelden beri bu değerler için yaşayan halkımız böyle bir karanlığa teslim olamaz. Adalet bayrağı mutlaka galip gelecek, bu haksızlıklar son bulacaktır. Çünkü biliyoruz ki haksızlık yapan ile hakkı savunan, zalim ile mazlum arasında yüce Allah tarafsız değildir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemize adaletin hakim olması için Ramazan ayında türlü zorluklara göğüs gererek yollara düşen çok değerli yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, çok çeşitli sebeplerle burada bizlerle birlikte olamayan ancak gönlüyle, duasıyla bizlere güç veren herkese teşekkür ediyorum, bütün halkımızın ve İslam dünyasının Ramazan bayramını kutluyor, bu bayramın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum."