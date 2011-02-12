Kılıçdaroğlu'ndan Balyoz'a Deniz Feneri tepkisi

T24 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Balyoz Davası'ndaki tutuklamalara tepki gösterdi ve yargının siyasallaşmaya devam ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, tepkisini "İki yıl geçti Deniz Feneri'nde dava başlamadı" sözleriyle dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Balyoz Planı'' davasında mahkemenin verdiği tutuklama ve yakalama kararlarına ilişkin ''Önemli bir süreç, herkes olayı büyük bir dikkatle izlemeye çalışıyor. Biz de hem dikkatle hem kaygıyla izliyoruz'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''Balyoz Planı'' davasında mahkemenin verdiği ara kararlara ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde, anayasa oylaması sırasında yargının siyasallaşmasının doğuracağı tehlikeleri bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştığını ve kararların çoğu kez siyasi mekanizmalar tarafından alınacağını, yargının da alınan bu kararları yargı kararıymış gibi onaylayacağını, ortaya çıkacak böyle bir durumunun Türkiye'de demokrasi ve özgürlükler açısından son derece büyük risk oluşturacağını ifade ettiğini kaydetti.

''İşin gerçeği şu: Yargı siyasallaştığı ölçüde Türkiye bedel ödeyecektir, insanlar bedel ödeyecektir'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

''Biz isteriz ki yargı siyasallaşmasın, insanlar oraya kendileri geldiler. Deliller toplandıysa tutuklanmalarına gerek yok. Ama deliller toplanmadı ve gerçekten ciddi bulgular varsa o zaman bu konuda kamuoyunu tatmin edici açıklama yapmaları gerekiyor. Yargının siyasallaşmasından duyduğumuz endişe şu: Bu davanın siyasallaştığı ta başından beri belliydi. Sayın Başbakan (Bu davanın savcısı olduğunu) daha önce defalarca ifade etmişti. Bakınız bir 'Deniz Feneri' davası var. Daha dava bile açılmadı. 2 yıldan fazla süre geçti. Ne oldu bu Deniz Feneri'ne hala sorarız. Sonuçlandı mı? Sonuçlanmadı mı? Ne oldu? Almanya'da yargılandılar, Almanya'da mahkum oldular. Faillerin Türkiye'de olduğu söylendi. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Herkes yine elini kolunu sallayarak geziyor. O nedenle davanın siyasallaşması Türkiye'de demokrasinin önüne çıkacak en büyük engel olarak kendisini gösteriyor.''

''Bu süreçte ilk kez kuvvet komutanları tutuklanıyor. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz?'' şeklindeki soru üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu, ''Önemli bir süreç. Herkes olayı büyük bir dikkatle izlemeye çalışıyor. Biz de hem dikkatle hem kaygıyla izliyoruz'' yanıtını verdi.

Ortada nelerin olup olmadığını bilmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, ancak medyaya yansıdığı kadarıyla tutarsız bazı delillerin olduğu, belli kişilerin toplantıya katıldığı ve iddia edilen tarihte yurt dışında görevde olduklarının söylendiğinin yazıldığını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

''Tabii işin ilginç tarafı şu: Bir davada kendinizin beklentilerine uygun olarak karar verecek yargıçları atamaya kalkarsanız, kamuoyuna böyle bir imaj verirseniz, çıkan karar ne olursa olsun her zaman tartışmalı olur. Yargıçların değiştirilmesi gerçekten kamuoyunu tatmin etmiş değil. En azından bizi tatmin etmiş değil. Hangi gerekçe ile niçin yargıçları değiştiriyorsunuz? Bu konuda kaygılarımız var.''

Bundan sonraki sürece ilişkin bir soru üzerine de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

''Bizler de takip edeceğiz. Haksızlık, hukuksuzluk var mıdır diye. Zaten onları yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımız gidiyorlar, bakıyorlar nerede bir insan hakları ihlali varsa o ihlallere ilgi gösteriyorlar onları kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevlerimizden birisi. Çünkü biz sonuçta bu ülkede demokrasi istiyoruz. Bu ülkede özgürlükleri istiyoruz. Bu ülkede hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü halka götürüp, (Biz hukukun üstünlüğünü sağlayacağız) diye meydanlarda bağıracaksınız sonra kendi hukukunuzu oluşturacaksınız. Bu olmaz. Üstünlerin hukuku oluşturuluyor şu anda. Güçlülerin hukuku oluşturuluyor. Şu anda aileler perişan ediliyor. Dolayısıyla biz yargılama süreci objektif olduğu sürece buna saygımız var, ama yargılama süreci siyasallaştığı sürece bundan kaygımız var.''