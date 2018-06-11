Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya '5 kuruşluk' dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Soylu’dan 5 kuruşluk manevi tazminat talep etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik yaptığı açıklamada suç duyurusuna gerekçe olarak Soylu’nun, 8 Haziran Cuma günü İstanbul Esenler’de yaptığı konuşmayı gösterdi. İçişleri Bakanı konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davayı kazanmasıyla ilgili şunları söylemişti:

“Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme… Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyordu. Ataşehir Belediyesi varken ‘gelsin paralar’ Beşiktaş Belediyesi varken ‘gelsin paralar’ diyordu. El altından arka kapıdan. Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir”

Avukat Çelik, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Soylu için, “Şüpheli, eleştiride bulunma amacıyla hareket etmemiştir. Davalı açıkça ve bilinçli bir şekilde vekil edenin kişilik değerlerini hedef almıştır. Davalının, hakaret ve iftiralarının hoş görülebilme olasılığı bulunmamaktadır” ifadelerini kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine açılan davaların çoğunu kazandığını, kaybettiği az sayıdaki davanın tüm giderlerini ise kendisinin karşıladığını belirtti.