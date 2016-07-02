Kılıçdaroğlu'ndan AYM Başkanı'na mektup: Bu süreçte hukuk devletinin devamı adına tarihsel sorumluluğunuz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a kamuoyunda 'yüksek yargıyı tasfiye' olarak yorumlanan 'Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile ilgili bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, mektubunda "Sözü geçen yasanın içerdiği düzenlemelerle Anayasamızın Başlangıç kısmında belirtilen ilkelerden başlamak üzere, kuvvetler ayrılığı, yasama yetkisinin kullanılması, yargının bağımsızlığı, hakimlik temiratları, Danıştay ve Yargıtay'ın kuruluşuna ilişkin hükümlerin her birini açıkça ihlal ettiği düşüncesindeyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlanan 'Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kamuoyuna da yansıdığı üzere, Danıştay ve Yargıtay'ın yapısı, üyelerin görev süreleri ve üyeliklerinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler içermektedir. Sözü geçen yasanın içerdiği düzenlemelerle Anayasamızın Başlangıç kısmında belirtilen ilkelerden başlamak üzere, kuvvetler ayrılığı, yasama yetkisinin kullanılması, yargının bağımsızlığı, hakimlik temiratları, Danıştay ve Yargıtay'ın kuruluşuna ilişkin hükümlerin her birini açıkça ihlal ettiği düşüncesindeyiz. Kuşkusuz bu bizim düşüncemiz... Bu düşüncemizi Anayasa Mahkemesine vereceğimiz dilekçede ayrıntılarıyla bilgilerinize sunacağız. Asıl kararı verecek olan ise kuşkusuz yüce yargıdır.

Anayasa Mahkemesi'ne bu süreçte hukuk devletinin varlığını devam ettirebilmesi adına önemli bir tarihsel sorumluluk düştüğü de bir diğer tarihi gerçektir. Anayasa'nın 153'üncü maddesinin 5'inci fıkrası bağlamında, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili de dikkate alınarak, aynı duyarlılığın Anayasa Mahkemesi tarafından da gösterileceğine inancımız tamdır. Bu vesile ile Yasanın Bayram tatili içerisinde yayımlanması ihtimaline binaen, gerekli tedbirlerin alınmasını, ülkemizin geleceği adına tarihsel bir sorumluluk olarak Yüksek Makamınıza sunmayı bir görev addediyoruz."