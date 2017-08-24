Kılıçdaroğlu'ndan atletli fotoğraf açıklaması: Ben adalet diyorum, o atlet diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet foto-muhabiri Selahattin Sönmez'in kitabında yer alan atletli fotoğrafına ilişkin olarak "O fotoğrafta yapmacıklık toplu iğnenin ucu kadar göremezsiniz. Kızımla yemek yiyorum. O fotoğraf Anadolu’da sıradan bir ailenin fotoğrafıdır. Bir genel başkanın fotoğrafı değildir" dedi. Fotoğraf üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da "Ben adalet diyorum, o atlet diyor" sözleriyle tepki gösterdi.

NTV’de Oğuz Haksever’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şükrü Kızılot'la 40 yıllık bir dostluğumuz vardı. Gerçekten hayatta kimseye kötülük yapmayı düşünmeyen, saygılı bir insandı. Allah rahmet eylesin.

Erdoğan enteresan biri aslında bana bir zaafı var. Kılıçdaroğlu hastalığına muzdarip. Bence bu hastalıktan kurtulması gerekiyor. Eyy Kılıçdaroğlu... Eyy Kılıçdaroğlu...

O konuşmasa ben havuz medyasında yer almayacağım.Bazen onun konuştuğu düzeyde, ben ona hitap etmek zorunda kalıyorum. O benim ağrıma gidiyor.

Enis Berberoğlu şu anda radyodan bizi dinliyor. Enis Berberoğlu suç işlemedi rehin alındı. MİT TIR'ları olayı devlet sırrı değildir. TIR'ların geçtiği yollardan valilerin haberi yok. Bu ülkede adalet yoktur. Bu ülkede hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliği yoktur.

Kozmik Oda'yı FETÖ'ye açan kimdi? Asıl casuslar bunlar değil mi. Bir terör örgütüne devletin Kozmik Oda'sını nasıl açarsınız.

Bir gazete "Kılıçdaroğlu bu görüntüleri izlemiş" diyor, evet o görüntüleri daha önce izledim.Ben anamuhalefet partisinin Genel Başkanı'yım. Herkesin bildiği bir şey devlet sırrı olur mu?

CHP'ye nasıl operasyon yaparız diye düşünüyorlar. Sivil darbe dönemini yaşıyoruz. Akıncı iddianamesinden bazı ifadeler çıkartıldı."

Atletli fotoğraf açıklaması

Adalet Yürüyüşü, pek çok kişinin ezberini bozdu. Önce inanıyorlardı. 69 yaşlında bir adam Kızılcahamam’da durur, Bolu da durur. Sonra biz İzmit’te durdururuz…

Adalet Yürüyüşü ben benim beklediğimden de çok destek gördü. Çünkü bu ülke adalete susamış. Bu ülke insanının yüzde 73’ü adalete güvenmiyor.

O nedenle bu yürüyüşümüz bütün dünyada ses getirdi. 40 derece sıcakta yürüdüm. Siste yürüdüm. Yağmurda yürüdüm. Bu ülkenin insanı adalet istiyor.

O fotoğrafta yapmacıklık toplu iğnenin ucu kadar göremezsiniz. Kızımla yemek yiyorum. O fotoğraf Anadolu’da sıradan bir ailenin fotoğrafıdır. Bir genel başkanın fotoğrafı değildir. Ben saraylara özenen bir insan değilim. Ben huzurla kızımla yemek yemek istiyorum. Ben evimde de öyle oturuyorum. Yetiştiğim şartlar böyle. Kızıyor köpürüyor. Ne köpürüyorsun. “Benim insanım öyle değil!” Sen vatandaşının nasıl olduğunu unuttun zaten.

Kayseri'de bir vatandaş işsizlikten kendisini yaktı. Ey saray senin bundan haberin var mı?



Bilerek böyle bir mizansen yapıldığı iddia ediliyor?

Hayır efendim. Zaten orada karavanda kalıyorum. Karavana da kızıyordu. Eminim yediğim yoğurda da kızmıştır. Kalkıyorsunuz bana bu fotoğraf üzerinden saldırıyorsunuz. Ben adalet diyorum o atlet diyor. Evet efendim ben o atleti giydim. O fotoğrafta bir kibir yoktur. Sıradan sade bir vatandaş vardır. Benim görevim zaten sıradan sade vatandaşın sorunlarını çözmek. Ben zaten sıradan sade vatandaşı bilmezsem onun sorunlarını çözemem.

Atatürk'ü tanıyor mu acaba? Atatürk yüzyılda bir toplumlarda yetişmiş bir insandır. Kurtuluş savaşı bilmiştir.Düne kadar Atatürk adını almazdı, fotoğrafla Atatürk'ün adını ağzını aldı.Nadir Nadi Kenan Evren'e derdi ki ben gardırop Atatürkçüsü değilim dedi. Bir sürü şeyi uyduruyorlar. O sofra üzerinden bana saldırmasıyla elinden çok büyük kozu aldım. Vatandaş Kemal'i gördü. Ötekileştirseniz düşmanlaştırırsınız.

Her görüşten her siyasi partiden vatandaş geldi. Bu ne demektir, herkes adalaet istiyor. Biz dedik ki hiçbir partinin bayrağı olmayacak. Suçlu biri gelirse polis gider yakalardı. Yürüyüşte provakatörler de soktular, onları cımbızla bulduk. Bu yürüyüşün kavgaya dönüşmesini kabul edemeyiz. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğü vardır."

Faiz yorumu

Faizden şikayetçi, sabah -öğle-akşam faizler çok yüksek diyorlar. AKP, 15 yılda dışarıya 142 milyar dolar faiz ödedi. Faiz lobisine çalışan bir hükümet. Bu ülkeyi kim yönetiyor, Fransız mı yönetiyor. Faizin düşmesini istiyorsan düşüreceksin. Ekonomi ve gelirde adalet tartışılacak.

Meral Akşener'in parti kurması

Meral Akşener'in parti kurmasının siyaseti olumlu etkilemesini beklerim. Bir kadının genel başkan olması da bizim siyasi kültürümüz açısından çok önemlidir. Ramazan sırasında da biz görüşmüştük. O günlerde bir parti yoktu. Sonradan parti kurmaya karar verdiler. Kurmaya çalıştığı alanda bugün bir boşluk var. O boşluğu doldurabilirse siyaset bugün girdiği girdaptan kurtulabilir. Kendisine başarılar diliyorum.

Zekai Aksakallı'nın istifası

Zekai Aksakallı'nin pasif bir göreve atandığı doğru. Yenikapı'da konuşurken kışlaya, camiye, adliyeye siyaset girmesin demiştim. Siyaset girmesinin kaldırılmayacağı yerler var. Şu anda 3 yerde de siyaset var. Orduda komutan bırakmadılar darbeci diye içeri aldılar, sonra ne oldu. Kumpas olduğu ortaya çıktı, hepsi aklandı.

O davaların başsavcısı nerede? Zekeriya Öz'e makam aracı veren adam nerede? Sonra diyeceksin ki Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü. Hesap vermesi gereken adam, hesap soruyor. Devletin arşivleri, bürokrasisi sende gel karşıma, konuşalım. Ben her şeyin hesabını veririm.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha epey vaktimiz var, CHP olarak elbet bir aday çıkartacağız. Bugünden ben adayım demek kadar yanlış bir şey yok. Kimse meraklanmasın tanınmış biri olacak. Adayımızı ne zaman açıklayacağımız belli değil. Adayımız saygı duyulan bir isim olmalı.Biz Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmasını istiyoruz.

Ben Suriye'de barış istiyorum. Suriye'de barış sonrası sığınmacılar dönmeli.

Ne istedilerse verdik" dediler ben söylemedim. 15 Temmuz'u FETÖ'nün yaptığına şüphe yok. Darbe girişiminin her şeyi ortaya çıkarılmalı.

Ben bunları Meclis'te kürsüde de söyledim. Hiçkimsenin bu ülkede can ve mal güvenliği yoktur. Bir kararnameyle herkesin malvarlığına el konulabilir, yurdışı yasağı getirilebilir. Ben susmadığım için beni FETÖ'cülükle suçluyorlar.

Taşeron işçiler

(Taşeron işçilerin durumu) Kadro verirsen her şey çözülür. Sendikalar korkudan taşeron işçileri savunamıyor. Memurlara büyümeden hiç pay vermediler.

AB'nin fasıl açmamasını doğru bulmuyorum. Biz medeni dünyadan kopmak istemiyoruz. Dünya ile barışmak istiyorsanız adres CHP'dir. Almanya tüm FETÖ'cüleri teslim etmeli. Devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar.Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır.

Afrin'e operasyonu



Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Bugünü değil yalnızca geleceğini de. Ortadoğu politikasını tek başına belirleyemez, bunun farkında olmak lazım. Ben istediğimi yaparım derseniz bedeli ağır olur. Diplomasinin bir temeli var. Dünya dengelerini iyi bilmek lazım. Suriye demek Rusya demekti, bunu göremediler. Bodoslama girersen bugünkü tablonun sorumlusu olursun.

Oğlunun askerliği



Önce askere gidecek daha sonra düğün var. Oğlum bedelli askerlik yapabilirdi ama yapmadı. Diğer üniversite mezunları gibi kısa dönem askerliğine gidecek, birliği belli oldu. Oğlum Ankara, İstanbul, İzmir'de askerlik yapmayacak onu söyleyebilirim.