Kılıçdaroğlu'ndan AP kararına yorum: Arkası gelecektir

Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin geçici olarak askıya alınması tavsiye kararı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, kararı "çok ağır bir yaptırım" olarak değerlendirirken siyasi ve ekonomik olarak devamının geleceği yorumunda bulunudu.

Avrupa Parlamentosu kararını verdi: Türkiye ile müzakereler geçici olarak dondurulsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nde sanayicilerle bir araya geldi.

"Devamı gelecektir"

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden tasarıyı kabul etmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Az önce geçici durdurma kararı alınmış. AB'ye üyelik için Ankara Antlaşması'nı imzalayan rahmetli İsmet İnönü'dür, 1963 yılında. 'Uygar dünyanın bir parçası olmalıyız' diye yola çıkılmıştır. Ama bugün geldiğimiz noktada insan hakları, demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar Türkiye'de olmadığı için kararları bir süre durdurdu. Müzakere yapılmayacak. Bu bizim için çok ağır bir yaptırımdır. Bunun arkası gelecektir, ekonomik olarak arkası gelecektir, siyasi olarak gelecektir."

AB Bakanı, "Yok hükmündedir" demişti