Kılıçdaroğlu'ndan Altan kardeşlerin tutuklanmasına tepki: Böyle devlet olur mu, darbeyle böyle mi mücadele edilir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Mehmet Altan’ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Altan kardeşlerin bayram öncesinde gözaltına alınıp tatil boyunca emniyette tutulduğunu hatırlatarak “Bu devletin intikam alması demektir” dedi. Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan’ın serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınıp tutuklanmasını eleştirerek “Böyle devlet olur mu, bu mudur darbe ile mücadele etmek?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu’nun CNN Türk’te Taha Akyol’un programında yaptığı açıklama şöyle:

“Altan kardeşler, bakın şimdi ben gerçekten bu toplumun vicdanına seslenmek istiyorum. Bayram öncesi gözaltına alıyorsunuz, bunların kaçtığı filan yok, bütün bayram boyunca bunları karakolda tutuyorsunuz. Herkes bayrama gidiyor, bunlar orada. Bu devletin intikam alması demektir, devlete yakışmaz bu. Bayramdan sonra birisini tutukluyorsunuz, birisini bırakıyorsunuz, başka bir gerekçeyle gözaltına alıyorsun tekrar hapse atıyorsunuz. Böyle devlet olur mu? Bu mudur darbe ile mücadele etmek?”