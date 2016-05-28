Kılıçdaroğlu'ndan Alman liderlere 'Ermeni Soykırımı' mektubu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Federal Meclisi'nde yapılması planlanan 1915 olaylarına ilişkin iddialarının oylanması girişiminin durdurulması için Almanya Başbakanı Angela Merkel başta olmak üzere Almanya'daki siyasi parti liderlerine mektup gönderdi.

Kılıçdaroğlu mektubunda, 1915 olaylarına ilişkin iddiaların yer aldığı karar tasarısının 2 Haziran 2016'da Alman Federal Parlamentosu'nda oylanmasını, "provokatif girişim" olarak tanımladı ve hayalkırıklığı duyduğunu ifade etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, Almanya Federal Meclisinde yapılması planlanan oylama öncesinde, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokratik Birliği Başkanı Angela Merkel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Hristiyan Sosyal Birliği Başkanı (CSU) ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer ile Yeşiller Partisi Eş Başkanları Simone Peter ve Cem Özdemir'e mektup göndererek, girişimin durdurulması çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda 1915 olaylarına ilişkin iddiaların yer aldığı karar tasarısının 2 Haziran 2016'da Alman Federal Parlamentosu'nda oylanmasını, "provokatif girişim" olarak tanımladı ve hayalkırıklığı duyduğunu ifade etti.

​Anamuhalefet partisi olarak, bu taslak karar tasarısı kabul edilirse bunun Türkiye-Almanya ilişkilerine muhtemel olumsuz yansımaları olmasından ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmasından duydukları derin endişeyi vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu bakımdan, Türk halkında daha fazla hassasiyet yaratmaması için bahse konu karar tasarısına ilişkin girişimin gözden geçirilmesini ve gündemden düşürülmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, tarihi yazmanın ve yorumlamanın, parlamentoların görevi değil olmadığına dikkati çekerek, tarihin tartışmalı dönemlerini, yetkili uzmanların arşivleri ve tarihsel kayıtları tarafsız, sansürsüz, ön yargısız ve bilimsel metotlarla inceleyip değerlendirmesi gerektiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"​Türkiye, 1915 olaylarını tarihsel kontekst içerisinde çalışmak ve elde edecekleri bulguları uluslararası toplumla paylaşmak üzere Ermenistan'a iki ülke tarihçileri ve uzmanlarından oluşacak Ortak Tarih Komisyonu kurulmasına ilişkin 10 Nisan 2015 tarihinde öneride bulunarak, tarihi bir adım atmıştır.

Üçüncü tarafların incelemesine de açık olacak bu öneri, hiç şüphesiz gerçeklerin ortaya çıkartılması için cesur bir adımdır. Nitekim akabinde Türkiye, bahse konu döneme ilişkin elindeki bütün arşivleri, tarihsel gerçeklerin özgürce araştırılması için araştırmacılara açmış bulunmaktadır. Ermenistan'ın da benzer adım atması, tartışmalı dönemin iyi anlaşılması için önem taşıyacaktır. Almanya'nın da bu konuda Ermenistan'a çağrıda bulunmasını bekliyoruz.

​Bu bağlamda, parlamentodaki bu girişimin durdurulmasına ilişkin çağrımızı, Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği için dikkate almanızdan büyük memnuniyet duyacağımı vurgulamak isterim."