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Kılıçdaroğlu'ndan "Adaları gel de al" diyen Yunanistan Savunma Bakanı'na: 2019'da gelip alacağım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde STK'ler ve muhtarlara hitap etti

23 Aralık 2017 15:19

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en iyi ihtimalle uluslararası hukuk ve anlaşmalardan habersiz olduğunu, en kötü durumda ise Yunanistan’ın topraklarını istediğini söyleyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, “Adaları gel de al” yorumuna CHP liderinden yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "2019'da gelip alacağım dedi"

Kocaeli'nde STK'ler ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Sen vergi kaçırmak için Man Adası'na gideceksin. Ben bunun hesabını sorunca her türlü hakareti edeceksin. Sonra da yerli ve milliyim diyeceksin. Hadi canım oradan. Sen ne yerlisin ne de milli" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu Kocaeli'deki konuşmasından satır başları şöyle:

-Biz bu kanunu yapıp Meclis'e vereceğiz. Güçleri yetiyorsa gelsinler beraber bu kanunu çıkaralım.

-Muhtarlar mademki demokrasiyle geldi, onlara saygı göstermek siyasetin görevidir. Muhtarlar güçlendikçe bu ülkede gerilim olmaz.

Fotoğraf: Ziya Köseoğlu

-OHAL neden var Türkiye'de? Milletvekillerinin hapse atılması doğru değildir. Bu "Türkiye'de demokrasi var mı, yokmu?" sorusunun sorulmasına yol açıyor.

-Kamyoncu arkadaşıma şunu söyleyeyim. Türkiye'de bütçe görüşmelerinin sadece bir bölümü kamyonculara ayrıldı. Dünyanın en ağır mazotunu size satıyorlar. En ağır cezaları siz ödüyorsunuz. Bunları tek tek saydım. Başbakan çıktı dedi ki "Kılıçdaoğlu yalan söylüyor". Kamyoncuların Başbakan'dan hesap sorması lazım.

-Günün 24 saati her türlü hakarete maruz kalıyorum. Sanıyorlar ki ben geri adım atacağım. Asla ve asla geri adım atmayacağım. Bu milletin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağım.

-Türkiye iyi yönetilmiyor. Hiç kimse memnun değil yaşamından. Efendim büyüme arttı. Büyüme arttıysa çiftçi niye isyan ediyor. Kamyoncular neden memnun değil. Sen vergi kaçırmak için Man Adası'na gideceksin. Ben bunun hesabını sorunca her türlü hakareti edeceksin. Sonra da yerli ve milliyim diyeceksin. Hadi canım oradan. Sen ne yerlisin ne de milli.

-Türkiye 2019'a giderken yeni bir yol ayrımına geldi.

-Otoriter rejim hiçbir zaman büyüme getirmemiştir. Demokrasiyi hep beraber savunmamız lazım.

-Asgari ücret en az net 2 bin lira olmalı.

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