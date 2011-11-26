-Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye Kaddafi eleştirisi BRÜKSEL (A.A) - 26.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalistleri Partisi kongresi liderler oturumunda Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilmesine tepki vermeyen AB'yi sert şekilde eleştirdi. Kılıçdaroğlu, oturumda yaptığı konuşmada, ''Avrupa Birliği'nin Libya'da değerli bir liderlik üstlendiğini ifade ediliyor, ama hiçbir liderlik bir başka liderin linç edilme eylemine destek vermemeli'' dedi. Bu sözleri büyük alkış alan Kılıçdaroğlu, ''Yargılayabilirsiniz, yargının önüne çıkarabilirsiniz ama bir lideri linç eder ve bunu alkışlarsanız bunun liderlikle filan bir bağlantısı yoktur'' ifadesini kullandı. Arap Baharı adı verilen gelişmelerin yaşandığı bölgelerde kadın erkek eşitliği ve özgürlüklerin genelde bulunmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''O zaman önümüzdeki temel sorun şu: Arap Baharı diye başlayan ve süren eylem beklenen sonucu verdi mi? Demokrasi ve özgürlükler kapsamında önemli adımlar atıldı mı? Kadın erkek eşitliği sağlandı mı? Sağlıklı bir siyasal yapılaşma oldu mu? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Hemen söyleyeyim: Bu konuda sağlıklı bir gelişmenin olduğunu tahmin etmiyorum'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Yunanistan'da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısına Arap Baharı eylemlerine katılan gençler davet edilmişti. O gençlerden birisi kürsüye çıkıp aynen şunları söyledi: 'Biz eylem yaptık, gençler yönetimlere gelsinler, biz daha fazla söz hakkına sahip olalım diye ama maalesef yine 80 yaşındaki insanlar geldi, onlar bizi yönetiyor'. Bu tablo hepimizi düşündürmeli'' dedi. Oturumda Tunuslu bir konuşmacının ''İran'a dönmek istemiyorsak, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti ve çağdaş bir ülke olmak istiyorsak bizi yalnız bırakmayın'' şeklindeki sözlerine katıldığını belirten Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: ''Şunu çok iyi bilmeliyiz. O bölgenin, Müslüman bölgenin kendine özgü koşulları var. Kendine özgü zorlukları var. Din unsurunun oralarda nasıl siyasallaştığını bizim görmemiz gerekiyor. Bu sorun görülmeden, bu sorun sağlıklı tahlil edilmeden bölgenin sorunlarına çözümler üretmenin zor olduğunu ifade etmek isterim. Avrupalılık bizim öteden beri çağdaş uygarlığı yakalamak için, Avrupa'nın değerlerini almak için mücadele ettiğimiz bir siyasal kültürden ve bir siyasal partiden geliyoruz. Daha AB olmadan biz kendi ülkemizin bağımsızlığını sağladığımızda gittik İsviçre'den medeni kanunu getirdik. Bize zorla kimse, 'medeni kanunu getirin, AB'nin kuralı budur' diye söylemedi. Ama biz çağdaş uygarlık, kadın erkek eşitliği, demokrasi ve özgürlükler nedir, nasıl bir anayasa olmalı, medya özgürlüğü nasıl olmalı bunların peşindeyiz. Bunu istiyor ve arzu diyoruz.''