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Dünya

Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye: "Sözünüzü tutun" LEFKOŞA (A.A)

15 Kasım 2011 14:31

-Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye: "Sözünüzü tutun" LEFKOŞA (A.A) - 15.11.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) yetkililerine, Kıbrıslı Türklere verdikleri sözlerin arkasında durmaları çağrısı yaptı. KKTC'nin 28. kuruluş yıldönümü kutlamaları için adada bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs sorununun çözülmesi için kararlı, sabırlı davranmak gerektiğini belirterek, ''Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs konusunda tek yürek. Buranın bağımsızlığını savunuyor. Uluslararası arenada Kıbrıs'ın daha etkin bir konuma gelmesi, haklarının verilmesi için çaba harcıyor'' dedi. Brüksel'e her gidişinde Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesini, bu konuda AB'nin Kıbrıslı Türklere söz verdiğini ve bu sözünün de yerine getirilmesi gerektiğini ısrarla söylediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Ama işi biraz zamana yayıyorlar. Buradan onlara tekrar sesleniyorum, KKTC'den; 'Referandum sonrasında eğer Kuzey Kıbrıs'taki yurttaşlar 'evet' oyu verirlerse onları tanıyacağız, doğrudan ticaret ilişkilerini sürdüreceğiz' demişlerdi. Buradan 'evet' oyu çıkmıştır. O zaman verdikleri sözü yerine getirmesi gereken AB yetkililerinin sözlerinin arkasında durmasını istiyorum.'' CHP Genel Başkanı, Kıbrıs Rum yönetimin izlediği politikayı nasıl değerlendirdiği sorusuna da, ''Doğru bulmuyorum özellikle doğal gaz ve petrol arama konusunda'' karşılığını verdi.

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