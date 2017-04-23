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Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı: Milletimizin iradesini gasp etme girişimi bugün de başarısız kılınacaktır

"23 Nisan, milletimizin özgür yaşayacağının müjdecisi, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir"

23 Nisan 2017 10:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan mesajında "Milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır" dedi. Kılıçdaroğlu, "egemenliğin hiçbir zümre, çıkar grubu, saray veya kişide değil millette olduğu; çocukların geleceğine adanmış yıllar” diledi.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajında, "Temsil ettiği değerlerle 23 Nisan, milletimizin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. Bu mirasın omuzlarımıza yüklediği büyük sorumlulukla, bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin timsali olduğu milli egemenliğe, demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkma göreviyle karşı karşıyayız" dedi.

Dikkat çeken vurgu

Kılıçdaroğlu’nun mesajındaki, “Bilinmesini isteriz ki; milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihten aldığı sorumlulukla, başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir. Her zaman olduğu gibi sonunda kazanan milletimiz, milletimizin hakları ve adaletin güvencesi olan hukuk devleti olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, egemenliğin hiçbir zümre, çıkar grubu, saray veya kişide değil millette olduğu; çocuklarımızın geleceğine adanmış nice yıllar diliyorum” ifadeleri dikkat çekti.

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