Kılıçdaroğlu'ndan 2019 seçimleri için adaylık açıklaması: Birden fazla isim var, çok güzel bir adayımız olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birden fazla adayın olduğunu belirterek, "Çok güzel bir adayımız olacak. Biz diğer partiler gibi değiliz otururuz tartışırız ondan sonra bir karar veririz. Birden fazla isim var" dedi.

CHP'nin 2019'daki seçim stratejisinin demokrasiden yana olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Demokrasiyi savunanlara evet deriz. Kim demokrasiyi savunuyorsa demokrasiden yanaysa yargı bağımsızlığından yanaysa elbette nasıl reddedebiliriz" ifadesini kullandı.

Evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aynı karede yer aldığı fotoğrafa ilişkin, "Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sen bittin" sözleriyle ilgili de Kılıçdaroğlu, "Ona yanıt vermedim yanıt vermeye değmez çünkü en azından benim muhatabım olması ama parti sözcümüz ağzının payını verdi. Kalkacak beni tehdit edecek devletin gücünü kullanarak kim oluyorsun sen kimsin beni tehdit ediyorsun? FETÖ ile irtibatı da soruldu. Özgür Bey açıklayacak zaten. Bir kişi çok sık parti değiştirirse o kişinin kişiliği her zaman tartışma konusu olur. Özgür Bey gensoru tarihine kadar süre verdi. Düne kadar Erdoğan hakkında ağıza alınmayacak her şeyi söyleyen bir adam nasıl gelir de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturur? Dün söylediğini bugün nasıl yalarsın? Bunlar kendi çukurlarında debelenip dururlar" ifadesini kullandı.

Man adası belgelerine nasıl ulaştıklarını da anlatan Kılıçdaroğlu, "Bize çok belge gelir. Bazen posta ile bazen elden verilir. Hiçbir belgeyi check etmeden kullanmayız. Önce dekontlar geldi sonra SWIFT kayıtları geldi. Yüzde 100 doğru" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nca CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili de, "1 kuruşluk bir torpil varsa ben siyaseti bırakırım. Mal varlığımı araştırın diyorum araştırmıyorlar. Niye araştırmıyorlar?" yorumunda bulundu.

Erken seçime hazır olduklarını da dile getiren CHP lideri, "Erken seçim kamuoyunun beklediği erken seçim kaçınılmazdır diyen oturup tartıştığı bir seçim süreci değil. Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazır mıyız? Hazırız" diye konuştu.

NTV'den Ahmet Arpad'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Evlat acısı acıların en büyüğüdür o acıyı yaşayan bir baba olarak evlat acısının ne anlama geldiğini biliyorum. Sıralı olmayan ölüm her zaman acı getirir. Mesut Yılmaz'ın saygın bir devlet adamı kimliği vardır. Dün de cenaze törenine katıldık. Bir rahatsızlığının olmasının yol açtığı bir ölüm.

"Benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor"

Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey.

"Erken seçim için şartlar olgunlaştı mı?"

Erken seçim için şartlar olgunlaş mı? Erken seçim şartları kimin için olgunlaştı? Erken seçim kamuoyunun beklediği erken seçim kaçınılmazdır diyen oturup tartıştığı bir seçim süreci değil. Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazır mıyız? Hazırız.

Ekonominin daha da kötüye gideceğini düşündükleri an erken seçime giderler. Ekonomi kötüye gidiyor. Eğer siz 15 yılda bir grup çevreye 620 milyar lira faiz ödüyorsanız sadece yurtdışına 146 milyar dolar faiz ödüyorsanız o ülkenin beli doğrulamaz. Bu geliri çiftçi almıyor emekli memur sanayici almıyor kim alıyor bu parayı?'

Sayın Bahçeli'nin bu yöndeki açıklaması bence demokrasi açısından doğru. Ama hükümet bunu tercih etmeyecektir. Bahçeli bir çıkış yaptı acaba seçim barajı düşürülür mü diye ama yüzde 10 seçim barajını koruyacağız dediler.

"Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil"

Önümüzdeki süreç zaten bir ittifak süreci olacak. Tek adam rejimi, demokratik parlamenter sistem. Biz demokrasiden yanayız. Saray çevresi demokrasiden yana değil. Kim açık ve net demokrasiden yana tavır koyacak bu önemli. Türkiye Ortadoğu ülkeleri gibi olmalı diyorlarsa o çerçevede oturur düşünür ve kararlarını verirler. Ben hiçbir ülkücünün otoriteden yana olduğuna inanmıyorum. Demokrasi ülkücülerin olmazsa olmazıdır. Ülkücüleri ve milliyetçiler demokrasiden yana tavır alan gruplar olarak görüyorum. Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Demokrasiyi savunanlara evet deriz.

CHP'lİ Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması



Her belediye başkanı hakkında inceleme de soruşturma da yapılabilir. Hiçbir zaman inceleme yaptılar diye özel bir eleştiri getirmedik. Olabilir dosyaları isterler soru sorarlar cevap verilir. İçişleri Bakanı'nın saydığı unsurların tamamında belediye başkanımız hakkında takipsizlik kararı verilmiş verilmese zaten bir şey demeyiz. Beraat ettiği konu yeniden soruşturuluyor. Danıştay da soruşturulmasına gerek yoktur kararı veriyor. Battal Bey bana dosyayı teslim etti. Mahkeme kararı var nasıl ikna olmayacağım? Yargı kararı kesinleşmiş. Siz Man Adası'nı tartışmadan uzak tutmak için böyle bir olaya başvuruyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu neden bundan uzak tutacaklar? Belediye başkanlarının üzerinde baskı var. Bizim belediye başkanlarımızı baskılayarak onları iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Amaçları bu. İnadına bütün belediye başkanlarımız kendi belde halkına her türlü hizmeti vereceklerdir. Yolsuzluk varsa bize söylesinler, biz gideriz üstüne. Bir rezidansta kızımın 73 metrekarelik bir dairesi var. Değeri kaç lira gitsinler baksınlar. Gider başka yerden alır. 1 kuruşluk bir torpil varsa ben siyaseti bırakırım. Mal varlığımı araştırın diyorum araştırmıyorlar. Niye araştırmıyorlar? Siyasi manevra da Binali Bey yapsın. Niye siyasi manevra yapmıyorlar? Gelin kardeşim eniştemin benim mal varlığımı araştırın desin.

Neden korkuyorlar onlar korkuyorlar. Kızımın dairesi orada kızıma dedim şu basın mensuplarını çağır bir görsünler. Bekar bir kız girişi çıkışı kontrollü olduğu için oradan alındı. Belediye otobüsünün gitmediği bir yer. Benim boğazımdan aşağı haram lokma inmez. Onun çocukları mal varlığını açıklamıyor. Battal Bey'in eşi ön seçimle geldi. Kontenjandan gelmedi ki. Kızım tazminat davası açtı kazandı zaten kendisi avukat. Kızıma kesinlikle hiçbir CHP'li belediyenin davasını almayacaksın dedim. Bir ticari ilişki kesinlikle olmayacak. Sıradan vatandaş gelirse onun davasına bakacaksın o kadar. Bunların hepsine dikkat ediyoruz. Benim kızım avukat mütevazi daire alıyor NTV'ye de söyleyelim gitsin çekim yapsın orada. Bir sefer gittim evine bu kadar sıradan bir ev nasıl olur da milyon dolarlık versinler 1 milyon dolar hemen verelim. Hatta 500 bin dolar veya 100 bin dolar versinler hemen verelim.

''Onun baskısı bize vız gelir"

CHP'li belediyelerde hiçbir şey yok verilmeyecek hesapları mı var? Hepsinin hesabı veriliyor. Ayıp olan şu Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat, doğrudan doğruya yargıya ve bürokrasiye talimat vererek onları kendi özel intikamını alması için aracı kılması yani devleti şantaj baskı unsuru olarak kullanıyor asıl acı olan bu. Kendisi acz içinde. O makamda oturan zat acziyetini baskı kurarak gidermeye çalışıyor. Onun baskısı bize vız gelir.''

İçişleri Bakanı Soylu'nun "Sen bittin" sözü

Ona yanıt vermedim yanıt vermeye değmez çünkü en azından benim muhatabım olması ama parti sözcümüz ağzının payını verdi. Kalkacak beni tehdit edecek devletin gücünü kullanarak kim oluyorsun sen kimsin beni tehdit ediyorsun? FETÖ ile irtibatı da soruldu. Özgür Bey açıklayacak zaten. Bir kişi çok sık parti değiştirirse o kişinin kişiliği her zaman tartışma konusu olur. Özgür Bey gensoru tarihine kadar süre verdi. Düne kadar Erdoğan hakkında ağıza alınmayacak her şeyi söyleyen bir adam nasıl gelir de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturur? Dün söylediğini bugün nasıl yalarsın? Bunlar kendi çukurlarında debelenip dururlar.'

Bir para transferi var mı? Var. Bu Mustafa Erdoğan ile ilgili SWIFT. Gönderici Türkiye Halk Bankası. Paranın miktarı her şeyi burada yazılı. Para çıkıyor. Alıcı da var gönderici de var. Bu para bir şekliyle gidiyor geliyor. Bunun bir şirket satışı olduğu söylendi. Kim söyledi? Erdoğan söyledi. Bu şirket satışı kime diye sorduk. Bu ana kadar cevabını almış değiliz. Bellway Limited'in sermayesi 1 sterlin. Para transferi 15 milyon dolar. Nasıl oluyor bu? Belgeler sahtedir dediler birisi de sarayın avukatı onu da baroya şikayet ettik belgeyi görmeden nasıl sahtedir der? Bu şirket satışıdır dediler peki hangi şirket? Man Adası'nda niye şirket kurarsınız siz? Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak zorundadır. Şirketin adını bana söylemek zorundadır. Kime sattınız bu şirketi?

Bu belgeler size nasıl geliyor?



Bize çok belge gelir. Bazen posta ile bazen elden verilir. Hiçbir belgeyi check etmeden kullanmayız. Önce dekontlar geldi sonra SWIFT kayıtları geldi. Yüzde 100 doğru. Bunlar da sahte olabilir dedik başka kanallardan da check ettik. Balbey Limited'in internet sitesine girdik. Benim adım nasıl Kemal ise bunların hepsi yüzde 100 doğru. Şimdi araya devletin istihbarat teşkilarını sokuyorlar. Bu ülkede namuslu on binlerce bürokrat var. Hırsızlığı yolsuzluğa tamammül edemeyen insanlar var. Bir açıklama yapıldı Erdoğan'ın yakın akrabalarının Man Adası'nda şirketleri yoktur dediler. Bakın Ziya İlgen'e ait şirket darbeyi öğrendiği enişteye ait. MASAK'ı emniyet istihbaratı Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırıyoruz.

CHP'nin 2019 seçim stratejisi



Seçmene demokrasiyi savunun diyeceğiz. Yargı bağımsız değil. Üniversiteler özerk değil. Türkiye hala Olağanüstü Hal ile yönetiliyor. Niçin? Parlamento büyük ölçüde devre dışı bırakıldı. Seçimle gelen milletvekili hapse atıldı. Milletvekilleri hapiste. Milletvekilleri yargılanabilir ama siz insanları alıyorsunuz hapse atıyorsunuz. Bu ülkenin insanı fakirleşti. Çiftçi fakirleşti işçi öyle memur öyle. Özellikle bu Man Adası'na gidip oralarda para transferi yapanlar bu ülkeye ihanet içerisindedirler.

Başbakan'ın da işine gelmiyor onun da çocukları bu işin içinde. Bir tane belge göstereyim SGK'nın terörden mağdur olan birisne bağladığı aylık 221 lira 40 kuruş. 221 lira ile kim nasıl geçinecek? Suriyelilere 30 milyar dolar harcamışlar nereye harcamışlar. Bir belge daha göstereceğim altında yardım olarak dağıtıldığı düşünülen miktar yazıyor. Dağıttıysanız dağıtmışsınızdır. Miktar 11 milyar. 11 katrilyon. Devlet gayriciddi. Konuştukça batıyorlar. Benden de korkuyorlar çekiniyorlar üstüme geliyorlar niye konuşuyor diye. Soruma yanıt vermiyorsun. Düşünür mü devlet yardım yapmışsan yapmışsın yapmamışsan yapmamışsın. Binali Yıldırım'ın Meclis'te yaptığı konuşma Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir yakınını o adadaki şirket yok dedi. Beni kandırdılar diyecek. Saray seni de kandırır yanıltır.

Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak?

Çok güzel bir adayımız olacak. Biz diğer partiler gibi değiliz otururuz tartışırız ondan sonra bir karar veririz. Birden fazla isim var.

Belediye başkanı adayında kriteniz nedir?



Bir her kuruşun hesabını vatandaşa verecek iki kazandığı andan itibaren partili değil belde halkına hizmet eden kişi haline dönüşecek. Herkese eşit hizmet götürecek. İlke olarak milletvekillerinin kendi görevlerini yapmalarını isteriz. Yerel seçimde aday için halkın nabzı tutulur. İstanbul'u da Ankara'yı da alacağız göreceksiniz. Kent kültürünü öyle bir yerleştireceğiz ki bizim belediye başkanlarımızın olduğu yerler suç oranının en az olduğu yerlerdir.''