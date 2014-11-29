Kılıçdaroğlu'ndan 12 maddelik çözüm süreci önerisi

Diyarbakır’da çözüm sürecini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin alternatif çözüm önerisini 12 maddeyle saydı. Kılıçdaroğlu’nun “Bu sorun çözülecek ama AKP dışında alternatif yok diyorlar. Bu da bir yalan. Neden çözüm yok. Size 12 madde sayıyorum” sözleriyle saydığı 12 madde şöyle: CHP diyor ki seçim barajı yüzde 3’e insin. İstiyorsan yüzde 0 olsun. Diyarbakır’a modern bir hapishane değil demokrasi müzesi haline getir o hapishaneyi. Zorunlu göç mağdurları gelmeli ve uygun koşullar sağlanmalı. Roboski katliamı aydınlansın. Faili meçhuller aydınlansın. Mayınlı araziler temizlensin, topraksız köylüye verilsin. Koruculuk sistemi kaldırılsın, koruculara başka iş verilsin. Sorunu çözün, size kredi veriyoruz. AB yerel yönetimler özerklik şartı uygulayın dedik. Bunu dediğimiz için mi CHP alternatif değil. Çözüm süreci şeffaf olsun. İnanç üzerinden siyaset yapmayın. Diyarbakır’a TOMA değil, Hakkari’ye hastane yapılsın dediğimiz için mi CHP alternatif değil.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da, 'Geleceği Birlikte Kuruyoruz Diyarbakır Buluşması'na katılarak bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kürt sorununun çözümü hakkında önerilerimizi bölge halkına yeteri kadar anlatamadık. Kabahat sizde değil bizde.

‘CHP barışı savunan bir parti değildir’ diyorlar. Hayatımda duyduğum en saçma söz. CHP, Kobanili Kürt’e, Halep’li Arap’a karşı IŞİD’İn yanında yer almayacak kadar onurlu ve ahlaklı bir partidir.

Otoriter düzene karşı çıkan parti CHP’dir. Demokrasi istiyorsak herkesin düşünce özgürlüğüne sahip çıkmamız lazım. 4 temel ilkeye sahip çıkarsanız bu sorunu çözersiniz. Kürt sorununu çözmek için samimi ve dürüst olacaksınız. Gizli kişisel ajandanız olmayacak. Millete izah edemeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz. Ana muhalefet partisine ve gerekirse millete bilgi vereceksiniz.

CHP çözüm sürecine karşı dediler. Bu da gördüğüm en büyük yalanlardan biri. Hangisine, neye karşı çıkacaksınız? Bilmediğimiz şeye nasıl karşı çıkacağız. Çıkıp açık net söylesinler, ‘Biz bunu yaptık, CHP karşı çıktı’ diye. Ana dilde savunmayı getirdiler. Olmaz dedik. Mahkemede ana dilde savunmayı getiriyorsun ama karakolda gözaltına alındığında kendini nasıl savunacak. Biz savunma en başından olmalı dedik. Dil bilmiyorsa tercüman parasını ondan almayacaksın. Senin vatandaşın değil mi?

Kadın erkek eşit

Kadınlar erkeklerle eşit değil diyor. Niye eşit değil. Onu da Allah yarattı bunu da. Bingöl’de 2 polis şehit edildi, öldürüldü. Genç yolunda bir arabada 4 kişi öldürüldü. Cumhurbaşkanı da Başbakan da ‘onların cezaları verildi’ dedi. Sonra ortaya çıktı ki o insanların bu olaylarla ilgileri yok. Peki bunların failleri kim? Biz faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Sen devletsin, git yakala, bul.

Yüksekova’da sivil kıyafetli askerler şehit edildi. Failleri kim? Belli değil. Bu sorun çözülecek ama AKP dışında alternatif yok diyorlar. Bu da bir yalan. Neden çözüm yok. Size 12 madde sayıyorum

CHP diyor ki seçim barajı yüzde 3’e insin. İstiyorsan yüzde 0 olsun.

Diyarbakır’a modern bir hapishane değil demokrasi müzesi haline getir o hapishaneyi.

Zorunlu göç mağdurları gelmeli ve uygun koşullar sağlanmalı.

Roboski katliamı aydınlansın.

Faili meçhuller aydınlansın.

Mayınlı araziler temizlensin, topraksız köylüye verilsin.

Koruculuk sistemi kaldırılsın, koruculara başka iş verilsin.

Sorunu çözün, size kredi veriyoruz.

AB yerel yönetimler özerklik şartı uygulayın dedik. Bunu dediğimiz için mi CHP alternatif değil.

Çözüm süreci şeffaf olsun.

İnanç üzerinden siyaset yapmayın.

Diyarbakır’a TOMA değil, Hakkari’ye hastane yapılsın dediğimiz için mi CHP alternatif değil.

Roboski’nin emrini CHP mi verdi?

AKP iktidarı döneminde cezaevlerindekinin sayısı 3 kat arttı. AKP’nin tek başarısı bu. Yeni plana yeni cezaevlerinin yapılmasına hız verecekleri koymuşlar.

Roboski de emri CHP mi verdi?

Van’dan Roboski’ye 8 saatte gittim, onların acılarına destek olmak için. Zalime karşı direnmek dokularımızda var.

Neden ilk akla CHP geliyor?

Hevsel bahçelerini imara açan CHP mi? Neden CHP’yi suçluyoruz. Bir alışkanlık var. Bir siyasi parti eleştirilecekse ilk akla CHP geliyor. İyi de neden?

Hep beraber aynı gemideyiz. Geçenlerde Edirne’deydim. STK’lardan biri söz istedi. ‘’Edirne Şehit ve Gaziler derneğinin başkanıyım. Bizim yaşadığımız acıları kimse yaşasın istemiyorum. Ayrım da yapmıyorum’’ dedi. Kendisine şükranlarımı sundum. Birileri ayrılmamız, kavga etmemiz için gerekçeler oluşturuyor. Etnik kimlik üzerinden siyaset olmayacak size sözüm söz.

İnanç üzerinden siyaset olmayacak. Herkes inancını istediği yerde istediği gibi yapacak. Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz.

Sizden 4 yıl için süre istiyoruz. 4 yıl deneyin. 4 yılın sonunda vaat ettiklerimizi yapmazsak kusura bakmayın diyebilirsiniz.

Yoksulluğu tarihe gömeceğim ben Türkiye Cumhuriyeti’nde. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Ben uzun yıllar Maliye Bakanlığı’nda çalışan bir bürokratım. Para nereden bulunur bilirim. Biz kendimize 1000 odalı saray yapmayacağız.

Hakkari’de yoksulluk varsa benim derdim o olacak, saray değil.

Kul hakkı nasıl yenir vallahi bilmiyorum. Bize öğretmediler. Öğrenmek de istemiyoruz.