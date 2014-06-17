Kılıçdaroğlu'ndan 10 maddede 'Kimler cumhurbaşkanı olamaz?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Kimler cumhurbaşkanı olamaz?" diyerek 10 maddelik kriter açıkladı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın muhtemel adaylığına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu'nun, belirlediği kriterlerde Erdoğan'ın Soma'da vatandaşa attığı tokat attığı iddiasına gönderme yaparak, "Kendi vatandaşına tokat atan adamdan cumhurbaşkanı adayı olur mu" sözleri dikkat çekti.

MHP ile ortak belirledikleri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'na ithafen ise, "Devlet üstün madalyası almış biri mi cumhurbaşkanlığına yakışır, yoksa Geçmişi şaibeli olan, adalet önünde kirlilikten arınmamış birisi mi" ifadesini kullandı.

İşte o kriterler:

1. Kuvvetler ayrılığı ilkesine inanmayan kişinin aday olmaması lazım.

2. Vatandaşına tokat atan, benden sizden diye ayıran kişinin aday olmaması lazım. Gayet doğal. Kendi vatandaşına tokat atan adamdan cumhurbaşkanı adayı olur mu?

3. Kin ve öfkeyi politik dil haline getiren kişiden aday olmaması lazım. Kini ve öfkeyi topluma aşılarsanız o makama saygısızlık etmiş olursunuz. O makam herkesi kucaklayan, saygı duyan bir makam.

4. Hukukun üstünlüğüne inanmayan, adalet duygusu gelişmemiş birisi aday olamaz. Cumhurbaşkanı adayı olmak için hukukun üstünlüğüne inanmak gerekiyor. Adaletin kendi ülkesinde bağımsız mahkemeler tarafından tecelli edeceğine inanması gerek. Buna inanmıyorsa, ondan aday olmaması lazım.

5. Kadın erkek eşitliğine inanmayan kişiden cumhurbaşkanı adayı olmaz. İnanacak, kadını ikinci sınıf yurttaş olarak görmeyecek. Eğer düşüncesi kadın erkek eşitliği çerçevesinde gelişmemişse, ondan cumhurbaşkanı adayı olmaz.

6. Yalan söyleyen, ahlaki değerleri yüksek olmayan kişiden cumhurbaşkanı adayı olmaz.

7.Dünyada saygınlığı olmayan ve sürekli saygınlık yitiren bir kişi cumhurbaşkanı adayı olamaz. Oturması kalkmasıyla, zerafetiyle bunu göstermesi lazım.

8.Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine inanmayandan aday olmaz. Bu ilkelere inanmış olacak. Anayasa’nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerinin değiştirilmemesi gerektiğine inanan kişiden aday olur.

9. Bilgi birikimi yetersiz, sanatı ve sanatçıyı düşman belleyen birisi aday olamaz. Sanatın 7 dalında da övgüler, birliktelikler, bunların tamamını yapabilecek kapasitede bir bilgi birikimi olması lazım.

10. Madde de geçmişi şaibeli olmayacak. Geçmişi şaibeli olan, adalet önünde kirlilikten arınmamış birisi cumhurbaşkanı adayı olamaz. Olmamalıdır.