Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ekim mesajı: Savaş ve düşmanlıktan beslenenlere inat...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı katliamını sosyal medya hesabı Twitter'dan attığı bir mesaj ile andı.

“Tarihimizin en acı olaylarından birisi olan 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Savaş ve düşmanlıktan beslenenlere inat kardeşlik ve barış türküleri söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

10 Ekim davasında neler oldu?

Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen barış mitinginde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Katliama ilişkin olarak 19’u tutuklu 17’si firari 36 sanığın yargılandığı davada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerini ve yaralı olarak kurtulanları temsil eden avukatlar, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmediğini dile getirmişti. Davayı gören mahkeme heyeti görevlerini ‘muhtemel ihmale uğratmış’ kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunarak bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş ancak başsavcılık bunu işleme koymama kararı vermişti.

Katliamın planlanmasında adı öne çıkan İlhami Bali gibi firari sanıkların bulunduğu kişilerin dosyası ayrılarak, bu sanıklarla ilgili yargılamanın ayrıca devam edeceği belirtilmişti.

İki yıl süren duruşmaların arından dokuz sanığa ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçundan birer kez, ‘kasten öldürme’ suçundan 100’er kez olmak üzere 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar ayrıca yaralı kurtulan 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ve örgüt üyeliğinden değişik yıllarda hapis cezasına çarptırıldı.